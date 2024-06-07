Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
На сайте «Контактора» появился раздел о новинке – выключателях-разъединителях «Протон ВР» (ВР50-45Про) до 6300 А.
«Протон ВР» предназначены для проведения тока в нормальном режиме, а также для нечастых оперативных включений и отключений электрических цепей. Это отличное решение для организации управления питанием электроустановки большой мощности и обеспечения безопасности персонала за счет возможности дистанционного управления переключением и автоматического взвода пружин. Функциональные возможности «Протон ВР» унифицированы с воздушными автоматическими выключателями серии Протон ВА50-45Про благодаря универсальным аксессуарам, что делает их идеальным решением для современного НКУ.
Переходите по ссылке https://www.kontaktor.ru/production/seriya-proton/vr50-45pro-proton-25-40-63/, чтобы ознакомиться с:
Здесь же вы узнаете, где приобрести «Протон ВР», а также сможете задать вопрос специалисту.
Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter