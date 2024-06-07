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Выключатели-разъединители "Протон ВР": новый раздел на сайте "Контактора"

7 июня 2024, 15:00 354 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Завод Контактор
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На сайте «Контактора» появился раздел о новинке – выключателях-разъединителях «Протон ВР» (ВР50-45Про) до 6300 А.

«Протон ВР» предназначены для проведения тока в нормальном режиме, а также для нечастых оперативных включений и отключений электрических цепей. Это отличное решение для организации управления питанием электроустановки большой мощности и обеспечения безопасности персонала за счет возможности дистанционного управления переключением и автоматического взвода пружин. Функциональные возможности «Протон ВР» унифицированы с воздушными автоматическими выключателями серии Протон ВА50-45Про благодаря универсальным аксессуарам, что делает их идеальным решением для современного НКУ.

Переходите по ссылке https://www.kontaktor.ru/production/seriya-proton/vr50-45pro-proton-25-40-63/, чтобы ознакомиться с:

  • техническими характеристиками,
  • преимуществами,
  • габаритными размерами,
  • аксессуарами,
  • техникой монтажа
  • и сертификатами на оборудование.

Здесь же вы узнаете, где приобрести «Протон ВР», а также сможете задать вопрос специалисту.

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Метки: КОНТАКТОР
Отрасль: Электротехника 
KTKR
6.81

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