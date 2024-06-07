На сайте «Контактора» появился раздел о новинке – выключателях-разъединителях «Протон ВР» (ВР50-45Про) до 6300 А.



«Протон ВР» предназначены для проведения тока в нормальном режиме, а также для нечастых оперативных включений и отключений электрических цепей. Это отличное решение для организации управления питанием электроустановки большой мощности и обеспечения безопасности персонала за счет возможности дистанционного управления переключением и автоматического взвода пружин. Функциональные возможности «Протон ВР» унифицированы с воздушными автоматическими выключателями серии Протон ВА50-45Про благодаря универсальным аксессуарам, что делает их идеальным решением для современного НКУ.



Переходите по ссылке https://www.kontaktor.ru/production/seriya-proton/vr50-45pro-proton-25-40-63/, чтобы ознакомиться с:

техническими характеристиками,

преимуществами,

габаритными размерами,

аксессуарами,

техникой монтажа

и сертификатами на оборудование.

Здесь же вы узнаете, где приобрести «Протон ВР», а также сможете задать вопрос специалисту.