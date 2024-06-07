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  • Холдинг Кабельный Альянс принял участие в выставке технологий горных разработок "Уголь России и Майнинг 2024"

Холдинг Кабельный Альянс принял участие в выставке технологий горных разработок "Уголь России и Майнинг 2024"

7 июня 2024, 15:10 348 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО Холдинг Кабельный Альянс
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Мероприятие прошло с 4 по 7 июня в Новокузнецке. В этом году холдинг представил широкий ассортимент кабельно-проводниковой продукции, разработанной специально для суровых условий работы в горнодобывающей отрасли.

Особый интерес у посетителей вызвали кабели для очистных комбайнов, самоходных вагонов, экскаваторов и другой техники. Специалисты ХКА познакомили посетителей выставки с техническим характеристиками продукции, условиями ее эксплуатации и возможностями применения.

В рамках научно-деловой программы на площадках выставки состоялось более 60 мероприятий с участием высококвалифицированных экспертов, представителей различных министерств, научных организаций, владельцев и руководителей угольных компаний и промышленных предприятий.
Главными темами обсуждения стали: повышение промышленной и экологической безопасности, улучшение условий труда, инновационные решения в разработке отраслевого оборудования и многое другое.

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Метки: ХКА
Отрасль: Кабельная промышленность 
UGMH
7.4

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