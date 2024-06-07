Мероприятие прошло с 4 по 7 июня в Новокузнецке. В этом году холдинг представил широкий ассортимент кабельно-проводниковой продукции, разработанной специально для суровых условий работы в горнодобывающей отрасли.

Особый интерес у посетителей вызвали кабели для очистных комбайнов, самоходных вагонов, экскаваторов и другой техники. Специалисты ХКА познакомили посетителей выставки с техническим характеристиками продукции, условиями ее эксплуатации и возможностями применения.

В рамках научно-деловой программы на площадках выставки состоялось более 60 мероприятий с участием высококвалифицированных экспертов, представителей различных министерств, научных организаций, владельцев и руководителей угольных компаний и промышленных предприятий.

Главными темами обсуждения стали: повышение промышленной и экологической безопасности, улучшение условий труда, инновационные решения в разработке отраслевого оборудования и многое другое.