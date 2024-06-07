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Филиал ПАО "Россети" обновит изоляцию на главном центре питания столицы Хакасии

7 июня 2024, 10:36 282 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети
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Фото: ПАО «Россети»

Фото: ПАО «Россети»

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Сибири приступил к замене опорно-стержневой изоляции (ОСИ) на подстанции сверхвысокого напряжения 500 кВ «Абаканская». В ходе ремонтной кампании на энергообъекте смонтируют 116 новых изоляторов, характеризующихся высокой механической и электрической прочностью. Это повысит надежность работы подстанции, обеспечивающей электроснабжение Республики Хакасии, в том числе города Абакана с населением 185 тыс. человек.

ОСИ служит для изоляции и крепления токоведущих частей в электроустановках, расположенных в открытых распределительных устройствах подстанций. Под воздействием характерных для Сибири резких перепадов температуры воздуха, осадков и ветра изоляторы теряют механическую прочность, что может привести к технологическим нарушениям. Своевременная замена ОСИ повышает надежность работы основного подстанционного оборудования и снижает риски возникновения и развития нештатных ситуаций.

Мощность подстанции 500 кВ «Абаканская» составляет 1,6 тыс. МВА. Это крупнейший питающий центр Хакасии, который также обеспечивает энергетические связи региона с югом Красноярского края и Республикой Тыва. В числе промышленных потребителей объекта –завод «Абаканвагонмаш» и тяговые подстанции Красноярской железной дороги.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС СИБИРИ, ХАКАСИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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