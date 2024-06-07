Документ закрепляет возможность содействия реализации инвестиционных проектов в сфере технологичного производства и энергетики.

7 июня 2024 года в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве госкорпорации «Росатом» с Правительством Чукотского автономного округа.

Подписи под документом поставили генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв и губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

Соглашение предусматривает развитие городских округов Певек и Эгвекинот, а также Билибинского муниципального района за счёт внедрения комплексных отраслевых программ и продуктов госкорпорации, реализации мероприятий социально-экономического и инфраструктурного развития.

Документ закрепляет возможность содействия реализации инвестиционных проектов в сфере технологичного производства и энергетики, включая перспективы развития проектов АЭС малой мощности, Северного морского пути, проектов в области геологоразведки, добычи и переработки полезных ископаемых, ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, а также развития транспортной доступности региона.

Кроме того, соглашение направлено на разработку комплексного плана социально-экономического развития городских округов Певек и Эгвекинот, а также Билибинского района на среднесрочный период. В этом направлении Госкорпорация сотрудничает с Правительством Чукотского автономного округа по вопросам разработки мастер-планов развития опорных населенных пунктов Арктики в рамках перечня поручений Президента России.

В январе 2024 года уже была подписана программа финансирования стратегических инициатив Концерна «Росэнергоатом» и правительства Чукотки для городов Певек и Билибино. Согласно документу, муниципалитетам выделено суммарно 543,28 млн рублей. Финансирование направлено на развитие и благоустройство городов присутствия атомных станций.

В Билибино средства пошли на оснащение центральной библиотеки, приобретение мебели для детских садов, школ, районного центра детского образования, детско-юношеской спортивной школы, городского краеведческого музея, а также ремонт кровли спортивно-оздоровительного комплекса, внутриквартальных проездов, благоустройство территории на «Антенном поле».

В Певеке планируют благоустроить территорию рядом с культурно-досуговым комплексом «Айсберг», завершить работы по обустройству городской набережной, начать строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и многое другое.