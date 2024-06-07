Территории опережающего развития «Горный воздух» и «Южная» в Сахалинской области будут объединены в новую ТОР, а её границы расширены. Постановление об этом подписано.

Единая ТОР «Сахалин» будет охватывать город Южно-Сахалинск, а также городские округа Александровск-Сахалинский, Анивский, Корсаковский, Макаровский, Поронайский, Смирныховский, Томаринский и Тымовский. Это позволит создать единую систему управления развитием этих территорий, в том числе за счёт объединения действующих наблюдательных советов, а также повысить эффективность управления инвестиционной стадией развития ТОР.

На включённых в объединённую ТОР земельных участках будет продолжена реализация 58 инвестпроектов с заявленным объёмом инвестиций 163,4 млрд рублей. Их запуск подразумевает создание более 5,3 тыс. рабочих мест. Помимо этого, на присоединённых участках планируется реализовать ряд новых инвестпроектов. Так, уже в 2024 году в небольшом городе Тымовское планируется дать старт работе комплекса по глубокой переработке древесины. Он позволит удовлетворить региональный спрос на продукцию лесопереработки.

Также в 2024 году в Южно-Сахалинске будет завершено строительство нефтегазового индустриального парка. Его резиденты создадут в том числе ремонтную базу, которая будет интегрирована с производственными системами основных операторов нефтегазовых проектов – «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Таким образом, в регионе будут созданы условия для импортозамещения сервисных услуг в этой отрасли.

Ещё один проект, который также будет реализован в Южно-Сахалинске, – строительство жилого комплекса. Рядом с ним появится детский сад, рассчитанный на 220 мест. Завершение реализации этого проекта намечено на 2025 год.

Разведка и добыча угля на Владимиро-Агневском месторождении станет главной целью проекта, реализуемого частным инвестором близ города Александровска-Сахалинского на западном побережье острова. Ожидается, что промышленная эксплуатация месторождения начнётся в 2032 году.

Запуск проектов на новых участках ТОР «Сахалин» позволит дополнительно создать около 900 рабочих мест и привлечь в регион почти 5,7 млрд рублей частных инвестиций.

ТОР – специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов. Компаниям-резидентам доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе процедура свободной таможенной зоны.