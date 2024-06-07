На Петербургском международном экономическом форуме Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» и Правительство Новосибирской области заключили соглашение о развитии электромобильности на территории Новосибирской области. Документ подписали президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Стороны намерены сотрудничать в реализации на территории Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2021 года) на территории Новосибирской области. Планируется реализовать ряд проектов по созданию электрозарядных хабов «быстрой» зарядки электромобилей в Новосибирской области в 2024-2025 годах, а также развитие розничной сети электрозарядных станций совместно с региональными операторами.

Проекты по электромобильности включают развитие городского электротранспорта, включая такси, каршеринг, грузовой транспорт, а также создание сети электрозарядных станций на федеральных трасах.

«Развитие электротранспорта – это национальная задача, реализация которой станет естественным драйвером укрепления технологического суверенитета страны в области автомобильной промышленности. Это будет иметь комплексный эффект для экономики наших регионов, «вытягивая» ряд смежных отраслей. Мы очень рады, что Новосибирская область занимает проактивную позицию по развитию электромобильности, а Росатом со своей стороны готов предоставить все свои компетенции в этой сфере. Предприятия атомной промышленности способны производить порядка 60% ключевых компонентов электромобиля, включая аккумуляторные батареи, электродвигатели, композитные материалы, различные вспомогательные автокомпоненты. Более того, Росатом способствует формированию в стране целой новой отрасли электродвижения, где предприятия Госкорпорации будут также строить электрозарядные станции и обеспечивать их электроэнергией», - отметила Наталья Никипелова.