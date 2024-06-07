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"Росатом" и правительство Тамбовской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ветроэнергетики

7 июня 2024, 16:20 329 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: НоваВинд
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: novawind.ru

Фото: novawind.ru

Госкорпорация планирует строительство ветроэлектростанции в регионе

7 июня в Санкт-Петербурге в рамках третьего дня работы XXVII Петербургского международного экономического форума состоялась церемония подписания соглашения о намерениях по сотрудничеству госкорпорации «Росатом» и правительства Тамбовской области в отношении проведения мероприятий по расширению использования возобновляемых источников энергии на территории региона.

Документ был подписан генеральным директором Ветроэнергетического дивизиона «Росатома» Григорием Назаровым и главой Тамбовской области Максимом Егоровым.

Соглашение предусматривает развитие топливно-энергетического комплекса области путем реализации проекта по строительству и эксплуатации ветроэлектростанции. Планируемая установленная мощность объекта – 157,5 МВт. Окончательное решение о реализации проекта будет принято после проведения необходимых проектных изысканий.

«Подписание этого соглашения – важный этап в последовательной реализации проектов по ветроэнергетике в регионах России. Диверсификация энергетической инфраструктуры страны – один из важнейших приоритетов нашей деятельности. “Росатом” не просто строит энергетические объекты, но и создает новые рабочие места, вносит весомый вклад в экономику регионов присутствия и улучшение качества жизни многих людей», - отметил генеральный директор Григорий Назаров.

«Госкорпорация “Росатом” обладает всеми необходимыми компетенциями в области строительства и эксплуатации ветропарков. Поэтому, уверен, реализация данного проекта даст Тамбовской области экономический эффект, а также будет способствовать бережливому производству, сохранению экологического благополучия региона», - отметил глава Тамбовской области Максим Егоров.

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Метки: РОСАТОМ, НОВАВИНД, ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА, ВЭС
Отрасль: Электроэнергетика Строительство 

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