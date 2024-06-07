Госкорпорация планирует строительство ветроэлектростанции в регионе

7 июня в Санкт-Петербурге в рамках третьего дня работы XXVII Петербургского международного экономического форума состоялась церемония подписания соглашения о намерениях по сотрудничеству госкорпорации «Росатом» и правительства Тамбовской области в отношении проведения мероприятий по расширению использования возобновляемых источников энергии на территории региона.

Документ был подписан генеральным директором Ветроэнергетического дивизиона «Росатома» Григорием Назаровым и главой Тамбовской области Максимом Егоровым.

Соглашение предусматривает развитие топливно-энергетического комплекса области путем реализации проекта по строительству и эксплуатации ветроэлектростанции. Планируемая установленная мощность объекта – 157,5 МВт. Окончательное решение о реализации проекта будет принято после проведения необходимых проектных изысканий.

«Подписание этого соглашения – важный этап в последовательной реализации проектов по ветроэнергетике в регионах России. Диверсификация энергетической инфраструктуры страны – один из важнейших приоритетов нашей деятельности. “Росатом” не просто строит энергетические объекты, но и создает новые рабочие места, вносит весомый вклад в экономику регионов присутствия и улучшение качества жизни многих людей», - отметил генеральный директор Григорий Назаров.