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"Россети Московский регион" подписали соглашение с Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области о сотрудничестве

7 июня 2024, 10:48 285 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: ПАО Россети Московский регион
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Фото: ПАО «Россети Московский регион»

Фото: ПАО «Россети Московский регион»

6 июня 2024 года на XXVII Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение между ПАО «Россети Московский регион» и Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области. Стороны будут взаимодействовать для оперативного рассмотрения вопросов инвесторов и предпринимателей в сфере технологического присоединения к электрическим сетям в Московской области.

Подписи под документом поставили генеральный директор ПАО «Россети Московский регион» Петр Синютин и заместитель Председателя Правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Стороны договорились о разработке предложений, направленных на совершенствование процесса технологического присоединения к электрическим сетям в Московской области. С этой целью принято решение о формировании «Штаба по технологическому присоединению инвесторов и предпринимателей к электрическим сетям». Рабочая группа займется разработкой инициатив для упрощения методологии техприсоединения объектов инвесторов и предпринимателей Подмосковья, в том числе мобильных торговых объектов, количество которых за последний год выросло на 700%.

«На данный момент вопрос упрощенной процедуры технологического присоединения мобитраков к электрическим сетям комплексно проработан. Проведен аудит существующих объектов на инвестиционной карте, определен уровень доступности точек для подключения, которые находятся в зоне нашего обслуживания. Сейчас специалисты компании занимаются созданием сервиса предпроверки мобильных торговых объектов, который позволит уже на начальном этапе оценить предпринимателям стоимость работ по технологическому присоединению. Для этого разрабатывается специальный подраздел на сайте компании. Уверен, подписанное соглашение позволит нам и в дальнейшем решать вопросы поддержки представителей малого и среднего бизнеса столь же оперативно и эффективно», - отметил Петр Синютин.

«Соглашение о сотрудничестве, которое мы сегодня подписали, позволит значительно упростить процесс технологического присоединения предприятий к электрическим сетям. Так, учитывая высокую актуальность вопроса, в прошлом году Мининвестом совместно с ПАО «Россети Московский регион» был создан Штаб по техприсоединению на базе ЦУР «Бизнес», который рассматривает наиболее сложные вопросы, напрямую влияющие на реализацию инвестпроектов и инвестиционный климат в регионе. Новое соглашение позволит увеличить объем своевременно реализованных проектов на территории региона, многие из которых являются импортозамещающими», - рассказала заместитель Председателя Правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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