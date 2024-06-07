Филиал компании «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» в целях повышения надежности электроснабжения потребителей городского округа Лотошино выполняет комплекс технических мероприятий.

Так, вблизи деревень Максимово и Грибаново, где проживает порядка 350 жителей, энергетики Лотошинского РЭС западного филиала отремонтировали комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ.

Вблизи деревни Савостино, где проживает около 400 жителей, на участке сети ВЛ 10 кВ специалисты заменили 1 км алюминиевого провода на современный самонесущий изолированный, от данной линии запитаны также социально значимые объекты: два ВЗУ, КНС и котельная.

Помимо этого, в рамках освоения современного вида работ – бригада Лотошинского РЭС выполнила под напряжением сухую чистку трансформатора мощностью 400 кВА в электроустановке 10/0,4 кВ. Работы проводились без отключения потребителей от электроэнергии, то есть в момент выполнения технических мероприятий жители деревни Узорово, где проживает порядка 100 человек, вели привычный образ жизни и электроснабжение подавалось в штатном режиме.

Своевременно и в полном объеме выполненный комплекс мероприятий позволит обеспечить бесперебойное функционирование электросетевого комплекса, качественное и надёжное электроснабжение потребителей г.о. Лотошино.