Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве. Основные цели документа – повышение надежности и развитие магистральных сетей региона, содействие эффективному технологическому присоединению потребителей, дальнейшее восстановление инфраструктуры.

Планируется также взаимодействие по другим вопросам. В частности, «Россети» будут реализовывать программы обучения и повышения квалификации, содействовать созданию новых рабочих мест. Правительство ДНР, в свою очередь, будет поддерживать инициативы по развитию кадрового потенциала. Планируются мероприятия, нацеленные на подготовку молодых специалистов, выстраивание партнерских отношений с научными и образовательными организациями. Для реализации соглашения будет создана рабочая группа.

Денис Пушилин отметил, что это соглашение является важным в плане энергобезопасности для Донецкой Народной Республики.

«Россетями» действительно проведена очень серьезная работа, особенно это касается освобождаемых населенных пунктов. И здесь огромные слова благодарности от всех нас, от жителей Донбасса. Но, безусловно, еще более серьезная работа предстоит впереди с учетом тех рисков, с учетом тех угроз, которые мы видим сейчас в рамках специальной военной операции, видим стремление противника наносить удары по инфраструктуре, в том числе по энергетике. Но с такими подходами, с учетом того, что выстроена грамотно и систематизирована работа по обеспечению всего необходимого в плане восстановления, конечно же, я считаю, что мы обязаны с этим справиться. А сегодняшнее соглашение только в очередной раз подтверждает данные намерения и данную уверенность, что все будет в порядке», – констатировал руководитель региона.