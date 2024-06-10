С 28 по 30 мая в г. Павлодар (Казахстан) прошло одно из самых ожидаемых событий в промышленной сфере региона — выставка MinTech. Мероприятие объединяет новые тренды и достижения горного производства, энергетики, металлургии.

Ключевая задача выставки — объединение на одной площадке для диалога и обмена опытом производителей энергетической и горно-промышленной отрасли и потребителей их продукции из множества регионов России, Казахстана, ряда европейских стран.

«Изюминка» выставки не только в демонстрации непосредственно на стендах технологических процессов и дискуссиях профессионального сообщества. Уникально само место проведения мероприятия — Павлодарский регион не случайно называют «энергетическим сердцем» Казахстана: это крупный промышленный регион, объединяющий металлургические, горнодобывающие и энергетические производства. В Павлодаре вырабатывается более 40% электроэнергии республики. Все это обеспечивает прекрасные возможности для развития и продвижения инноваций.

В 2024 году MinTech принимает 50 участников, это как российские, так и иностранные экспоненты.

На стенде Богословского кабельного завода представлена кабельно-проводниковая продукция, предназначенная специально для горнорудной промышленности. В частности, это силовые гибкие теплостойкие кабели на напряжение 6 и 10 кВ, которые используются для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов и электроустановок, а также силовые гибкие кабели ELKAFLEX на напряжение 0,38; 0,66 и 1 кВ.

«Интерес к экспозиции Богословского кабельного завода вызван инновационными экспонируемыми изделиями. Мы представили кабели с высокими эксплуатационными характеристиками, которые могут успешно использоваться в горнодобывающей промышленности и энергетике." - отметил руководитель проекта по продажам в НГС Михаил Анатольевич Долгошапко.