Открытый чемпионат электриков IEK отмечен престижной премией «HR-бренд». Проект IEK GROUP победил в номинации «HR по другим правилам», а также завоевал второе место в номинации «Столица», уступив только Правительству Москвы. Награды стали третьим и четвертым кубками «HR-бренд» в копилке компании!

«HR по другим правилам» — старейшая номинация премии, основанная компанией Tele2. На победу претендовали сразу 37 компаний, и требования к номинантам были серьёзными. По словам заместителя генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Tele2 Елены Ивановой, в 2023 году номинация поменяла свое содержание.

«Мы гордимся нашим партнерством с HeadHunter, нашей специальной номинацией „HR по другим правилам“ уже 6 лет. Она эволюционирует так же, как и роль функции HR в жизни компаний. Если раньше мы отмечали креативные инновационные HR-решения, то сейчас фокус сместился. Теперь мы стремимся поддерживать проекты, реализованные командами HR и оказавшие значимое позитивное влияние на индустрию, рынок труда или общество в целом, — рассказывает Елена Иванова. — Проект „Чемпионат электриков“ компании IEK GROUP полностью соответствует этим критериям. Коллегам удалось проактивно подойти к решению серьёзной отраслевой проблемы, разработать и распространить единые стандарты электромонтажа на большую целевую аудиторию. Поздравляем всю команду IEK GROUP — это была амбициозная задача, и коллеги с ней успешно справились».

По словам директора по персоналу IEK GROUP Наталии Бельской, Открытый чемпионат электриков IEK — не рядовой проект для компании.

«Это наша позиция, вклад в развитие профессии и технологий и желание помочь профессионалам расти на рынке. Наша аудитория — это каждый пользователь оборудования IEK от школьника до электрика с многолетним стажем. Начавшись в Москве, всего за год наш чемпионат вышел на федеральный уровень, охватив более 3500 электриков по всей России, — говорит Наталия Бельская. — Отдельно хочется поблагодарить компанию Tele2 за их творческий подход к номинации. Наши коллеги всегда и сами играют по другим правилам, добиваясь выдающихся результатов, и задают высокую планку нам, ожидая от современного HR не просто узкого функционала, а влияния на сообщество, включающего не только потенциальных сотрудников, но и клиентов, и партнеров компании».

Благодарим за поддержку при организации и реализации проекта в 2023–2024 годах

партнера Открытого чемпионата электриков IEK — НИУ «МЭИ», экспертов соревнований, Министерство просвещения, Агентство развития профессий и навыков и колледж «КАДР26»!

Присоединяйтесь к команде победителей! Все вакансии IEK GROUP — здесь.