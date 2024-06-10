Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
ООО «ЭКМ Холдинг» примет участие в Международном военно-морском салоне «ФЛОТ-2024», организаторами которого выступают Министерство промышленности и торговли РФ и Министерство обороны РФ.
В дни проведения Салона пройдут мероприятия деловой программы, презентация передовых достижений в области кораблестроения и судостроения, вооружения, навигации и связи, корабельных энергетических установок, морской авиации, инфраструктуры обеспечения.
Период работы Салона с 19 по 23 июня 2024 года на территории Музея военно-морской славы и конгрессно-выставочного центра, Кронштадт, стенд ООО «ЭКМ Холдинг» № 2А4-1.
На стенде ООО «ЭКМ Холдинг» будет представлена вся линейка кабельно-проводниковой продукции производства ООО НПП «ИНТЕХ», предназначенной для топливно-энергетического комплекса, военной промышленности, а также для судостроительной отрасли торговых марок «ИнСил», «КуПе», «МКПс», «МОКО». Система менеджмента качества ООО НПП «ИНТЕХ» подтверждена Сертификатом соответствия СМК требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2020 в СДС «Военный Регистр». Продукция предприятия одобрена Российским Морским Регистром судоходства.
Для удобства можно запланировать встречу с представителями компании на стенде заранее, написав запрос на электронную почту: zakaz@ek-m.com, обозначив дату, время и контактные данные. Эксперты компании подробно проконсультируют по характеристикам продукции и ответят на все интересующие вопросы.
Ознакомиться с деловой программой Салона можно на официальном сайте: https://fleet-expo.ru/business_program
Добраться до места проведения Международного военно-морского салона «ФЛОТ-2024» можно на автомобиле или на скоростном катамаране. Подробная информация: https://fleet-expo.ru/get_to
Режим работы Салона
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Мероприятия
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Сроки
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Время работы
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Условия прохода
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День официального открытия Салона (закрытый день)
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19 июня
2024 г.
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10:00 – 18:00
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По бейджам и зарегистрированным пригласительным билетам
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Дни работы Салона для специалистов
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20-21 июня
2024 г.
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10:00-18:00
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Дни массового посещения Салона
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22-23 июня
2024 г.
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10:00 – 18:00
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Бесплатный вход, регистрация не требуется
Вход на территорию осуществляется при предъявлении паспорта.
До встречи на стенде ООО «ЭКМ Холдинг» №2А4-1.
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