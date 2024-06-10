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ООО "ЭКМ Холдинг" примет участие в Международном военно-морском салоне "ФЛОТ-2024"

10 июня 2024, 16:00 395 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: ЭКМ Холдинг
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ООО «ЭКМ Холдинг» примет участие в Международном военно-морском салоне «ФЛОТ-2024», организаторами которого выступают Министерство промышленности и торговли РФ и Министерство обороны РФ.

В дни проведения Салона пройдут мероприятия деловой программы, презентация передовых достижений в области кораблестроения и судостроения, вооружения, навигации и связи, корабельных энергетических установок, морской авиации, инфраструктуры обеспечения.

Период работы Салона с 19 по 23 июня 2024 года на территории Музея военно-морской славы и конгрессно-выставочного центра, Кронштадт, стенд ООО «ЭКМ Холдинг» № 2А4-1.

На стенде ООО «ЭКМ Холдинг» будет представлена вся линейка кабельно-проводниковой продукции производства ООО НПП «ИНТЕХ», предназначенной для топливно-энергетического комплекса, военной промышленности, а также для судостроительной отрасли торговых марок «ИнСил», «КуПе», «МКПс», «МОКО». Система менеджмента качества ООО НПП «ИНТЕХ» подтверждена Сертификатом соответствия СМК требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2020 в СДС «Военный Регистр». Продукция предприятия одобрена Российским Морским Регистром судоходства.

Для удобства можно запланировать встречу с представителями компании на стенде заранее, написав запрос на электронную почту: zakaz@ek-m.com, обозначив дату, время и контактные данные. Эксперты компании подробно проконсультируют по характеристикам продукции и ответят на все интересующие вопросы.

Ознакомиться с деловой программой Салона можно на официальном сайте: https://fleet-expo.ru/business_program

Добраться до места проведения Международного военно-морского салона «ФЛОТ-2024» можно на автомобиле или на скоростном катамаране. Подробная информация: https://fleet-expo.ru/get_to

Режим работы Салона

Мероприятия

Сроки

Время работы

Условия прохода

День официального открытия Салона (закрытый день)

19 июня

2024 г.

10:00 – 18:00

По бейджам и зарегистрированным пригласительным билетам

 

Дни работы Салона для специалистов

20-21 июня

2024 г.

10:00-18:00

Дни массового посещения Салона

22-23 июня

2024 г.

10:00 – 18:00

Бесплатный вход, регистрация не требуется

Вход на территорию осуществляется при предъявлении паспорта.

До встречи на стенде ООО «ЭКМ Холдинг» №2А4-1.

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Метки: ЭКМ ХОЛДИНГ, НПП ИНТЕХ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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