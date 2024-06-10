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При поддержке Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» прошла экологическая акция «Розарий доброты». Ее организовал НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации».
Новый цветник из благоухающих роз в Орле появился в Городском парке культуры и отдыха. Партнеры и участники премии «Большое дело», волонтеры и сотрудники Фонда, работники Завода уже в третий раз посадили прекрасные цветы. Подобные клумбы радуют жителей и гостей города в Детском парке и на территории Дворца пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина.
- На наших глазах «Розарий доброты» становится доброй традицией. – Считает генеральный директор Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» Сергей Кутенев. – Украшать место, где ты живешь, всегда приятно, особенно, когда речь идет о зеленых насаждениях и цветниках. Благодарю всех, кто не остался равнодушным к этой прекрасной идее и помог сделать наш любимый Орел еще более красивым!
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