Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 
  • Главная
  • Новости
  • Компании
  • При поддержке Кабельного Завода "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" прошла экологическая акция "Розарий доброты"

При поддержке Кабельного Завода "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" прошла экологическая акция "Розарий доброты"

10 июня 2024, 09:45 156 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО Кабельный завод ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Авторы и источники / Правообладателям

При поддержке Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» прошла экологическая акция «Розарий доброты». Ее организовал НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации».

Новый цветник из благоухающих роз в Орле появился в Городском парке культуры и отдыха. Партнеры и участники премии «Большое дело», волонтеры и сотрудники Фонда, работники Завода уже в третий раз посадили прекрасные цветы. Подобные клумбы радуют жителей и гостей города в Детском парке и на территории Дворца пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина.

- На наших глазах «Розарий доброты» становится доброй традицией. – Считает генеральный директор Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» Сергей Кутенев. – Украшать место, где ты живешь, всегда приятно, особенно, когда речь идет о зеленых насаждениях и цветниках. Благодарю всех, кто не остался равнодушным к этой прекрасной идее и помог сделать наш любимый Орел еще более красивым!

Обсудить на форуме
Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
EXPT
9.99

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
10.06.2024
Богословский кабельный завод продвигает высокое качество своей продукции на международном рынке
07.06.2024
"Россети Северный Кавказ" обеспечили электроэнергией 470 новых объектов в Карачаево-Черкесии
07.06.2024
"Росатом" и правительство Тамбовской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ветроэнергетики
10.06.2024
IEK GROUP на конференции ЭТМ "Практика лидеров": актуальные темы и разбор реальных кейсов
07.06.2024
Металлоинвест инвестирует более 210 млрд рублей в переработку окисленных кварцитов
Другие новости рубрики Компании
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live
+