При поддержке Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» прошла экологическая акция «Розарий доброты». Ее организовал НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации».

Новый цветник из благоухающих роз в Орле появился в Городском парке культуры и отдыха. Партнеры и участники премии «Большое дело», волонтеры и сотрудники Фонда, работники Завода уже в третий раз посадили прекрасные цветы. Подобные клумбы радуют жителей и гостей города в Детском парке и на территории Дворца пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина.