Производитель электрических зарядных станций (ЭЗС) в Удмуртии готов на треть закрыть потребность отечественного рынка, сообщил ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава региона Александр Бречалов.

"Наши предприниматели в рамках ТОР "Сарапул" создают необходимые стране электрозарядные станции. Разработкой и созданием полной линейки для электротранспорта занимаются "Национальные зарядные системы", входят в холдинг "Русклимат". В ближайшее время компания сможет поставлять треть от запланированного объема быстрых станций в России. Это около 1 000 быстрых зарядных станций", - сказал Бречалов.

Он также отметил, что в планах у компании создание 10 тыс. медленных станций в год.

По словам собеседника, самые востребованные изделия - медленные станции - выпускаются в 15 модификациях, быстрые - в 21. Продукция соответствует международным стандартам, поставляется в Москву, Санкт-Петербург, Ижевск, Екатеринбург, Чебоксары, Омск, Краснодар.