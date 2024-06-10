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Завершено строительство подводной КЛ для подключения шельфовой ВЭС Gode Wind 3 к шельфовой платформенной ППС DolWin Kappa

10 июня 2024, 14:45 464 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: АО СО ЕЭС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

Компания ZTT Submarine Cable & System, специализирующаяся в производстве кабельной продукции, в соответствии с контрактом, заключенным с немецким системным оператором TenneT в 2020 г., завершила сооружение в немецкой части Северного моря подводной КЛ 155 кВ протяженностью 16 км, которая соединит шельфовую ВЭС Gode Wind 3 253 МВт с шельфовой платформенной ППС DolWin Kappa*.

Сооружение подводной КЛ является важной вехой в реализации проекта строительства шельфовой ВЭС Gode Wind 3, в качестве разработчика которого выступает датская компания Ørsted. ВЭС Gode Wind 3 будет оснащена 23 ветровыми турбинами SG 11.0-200 DD мощностью 11 МВт производства Siemens Gamesa. Установка турбин начнется в ближайшее время. Проект ВЭС Gode Wind 3 реализуется параллельно с проектом сооружения шельфовой ВЭС Borkum Riffgrund 3 900 МВт. Ввод ВЭС Gode Wind 3 в эксплуатацию запланирован в конце текущего года, ВЭС Borkum Riffgrund 3 – в 2025 г.

Информационно-аналитический ресурс World Energy https://www.world-energy.org

* ППС DolWin kappa является важным элементом HVDC соединения DolWin6 напряжением ±320 кВ, пропускной способностью 900 МВт и общей протяженностью 90 км, целью строительства которого является присоединение к энергосистеме Германии ветропарков Delta Nordsee 1 и 2, Nordsee 2 и Nordsee 3, которые планируется построить в зоне ветровой генерации Nordsee-Cluster 3 в Северном море. DolWin6 – 13-е электрическое соединение в Северном море – является частью реализуемой TenneT программы 2GW, цель которой – строитель тво стандартизированных платформенных ППС и сертифицированных кабельных систем повышенной пропускной способности в целях на сокращения количества точек подключения к электрическим сетям.

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Метки: ZTT Submarine Cable & System, Gode Wind 3
Отрасль: Электроэнергетика 

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