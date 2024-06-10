В Санкт-Петербурге прошла конференция «Практика лидеров», организатором которой выступил стратегический партнер IEK GROUP – компания ЭТМ. Среди спикеров были специалисты крупнейших российских компаний: ПАО «СИБУР Холдинг», ЕВРАЗ, ММК, АО «ЦеСИС», а также представители Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты. IEK GROUP выступила партнером конференции. Специалисты компании поделились практическим опытом применения комплексных решений IEK GROUP в области распределения энергии и промышленной автоматизации.

Дмитрий Дрюма и Владимир Ольхов, руководители бизнес-единиц IEK GROUP, представили готовые высокотехнологичные предложения на базе продукции IEK, ONI и программного обеспечения MasterSCADA. Эти решения успешно применяются на многих объектах – от нефтегазовых предприятий до собственного офисно-складского комплекса IEK GROUP в Щербинке.

Специалисты IEK GROUP подчеркнули, что продукция компании отвечает современным отраслевым запросам и способна заменить оборудование европейских брендов, покинувших российский рынок. У компании есть для этого необходимый опыт и компетенции: высокотехнологичное производство, служба R&D и лабораторно-испытательный комплекс.

Конференция «Практика лидеров» проводится второй раз. Она пользуется популярностью среди специалистов различных отраслей промышленности, энергетики и телекоммуникации. Гости конференции отметили информативность докладов, актуальность выбранных тем и профессионализм спикеров.