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IEK GROUP на конференции ЭТМ "Практика лидеров": актуальные темы и разбор реальных кейсов

10 июня 2024, 09:30 167 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Группа компаний IEK
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В Санкт-Петербурге прошла конференция «Практика лидеров», организатором которой выступил стратегический партнер IEK GROUP – компания ЭТМ. Среди спикеров были специалисты крупнейших российских компаний: ПАО «СИБУР Холдинг», ЕВРАЗ, ММК, АО «ЦеСИС», а также представители Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты. IEK GROUP выступила партнером конференции. Специалисты компании поделились практическим опытом применения комплексных решений IEK GROUP в области распределения энергии и промышленной автоматизации.

Дмитрий Дрюма и Владимир Ольхов, руководители бизнес-единиц IEK GROUP, представили готовые высокотехнологичные предложения на базе продукции IEK, ONI и программного обеспечения MasterSCADA. Эти решения успешно применяются на многих объектах – от нефтегазовых предприятий до собственного офисно-складского комплекса IEK GROUP в Щербинке.

Специалисты IEK GROUP подчеркнули, что продукция компании отвечает современным отраслевым запросам и способна заменить оборудование европейских брендов, покинувших российский рынок. У компании есть для этого необходимый опыт и компетенции: высокотехнологичное производство, служба R&D и лабораторно-испытательный комплекс.

Конференция «Практика лидеров» проводится второй раз. Она пользуется популярностью среди специалистов различных отраслей промышленности, энергетики и телекоммуникации. Гости конференции отметили информативность докладов, актуальность выбранных тем и профессионализм спикеров.

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Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 
IEK
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