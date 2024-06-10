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Женщины в энергетике: состоялся Форум женского предпринимательства БРИКС "Создавая будущее вместе", организованном при поддержке Евразийского Женского форума

10 июня 2024, 08:59 160 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: РНК СИГРЭ
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4 июня 2024 года состоялся Форум женского предпринимательства БРИКС, в котором приняла онлайн - участие представитель от России в Международном сообществе «Женщины в энергетике» СИГРЭ Ю.В. Жилкина.

В Форуме женского предпринимательства БРИКС приняли участие более 200 делегатов из 35 государств.

Участники обсудили вопросы торгового и инвестиционного сотрудничества, доступности цифровых технологий, развития креативных индустрий и роли женщин в промышленности и инклюзивной экономике.

На заседании Рабочей группы Женского делового альянса БРИКС по инклюзивной экономике, состоявшемся в рамках Форума, обсудили совместный со странами БРИКС проект Женского делового альянса – о подготовке Белой книги о лучших практиках «экономики ухода».

Отметили, что Форум дает импульс для новых совместных проектов и инициатив и сыграет свою роль в обновлении современной женской повестки.

Также на площадке Форума было объявлено о старте работы Единой цифровой платформы женского предпринимательства и запуске конкурса лучших женских стартапов.

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Метки: РНК СИГРЭ, ЖЕНЩИНЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ, БРИКС
Отрасль: Электроэнергетика 

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Эта новость часть сюжета Арктика
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