4 июня 2024 года состоялся Форум женского предпринимательства БРИКС, в котором приняла онлайн - участие представитель от России в Международном сообществе «Женщины в энергетике» СИГРЭ Ю.В. Жилкина.

В Форуме женского предпринимательства БРИКС приняли участие более 200 делегатов из 35 государств.

Участники обсудили вопросы торгового и инвестиционного сотрудничества, доступности цифровых технологий, развития креативных индустрий и роли женщин в промышленности и инклюзивной экономике.

На заседании Рабочей группы Женского делового альянса БРИКС по инклюзивной экономике, состоявшемся в рамках Форума, обсудили совместный со странами БРИКС проект Женского делового альянса – о подготовке Белой книги о лучших практиках «экономики ухода».

Отметили, что Форум дает импульс для новых совместных проектов и инициатив и сыграет свою роль в обновлении современной женской повестки.

Также на площадке Форума было объявлено о старте работы Единой цифровой платформы женского предпринимательства и запуске конкурса лучших женских стартапов.