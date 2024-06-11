СПЕЦКАБЕЛЬ представил российские кабели в Азербайджане

Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
Московское предприятие «Спецкабель» стало участником 13-ой Каспийской международной выставки «Энергетика и Зеленая Энергетика» – Caspian Power, которая проходила с 4 по 6 июня в Баку. Благодаря поддержке Центра поддержки и развития экспорта «Моспром» кабельный завод смог представить в Азербайджане инновационные решения для промышленности.
На стенде предприятия продемонстрированы:
Представители «Спецкабеля» провели ряд встреч с руководителями крупных предприятий Азербайджана. Участие в выставке поможет «Спецкабелю» в расширении географических рынков сбыта и укреплении позиций на международной арене.
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