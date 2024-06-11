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СПЕЦКАБЕЛЬ представил российские кабели в Азербайджане

11 июня 2024, 16:45 321 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Кабельный завод Спецкабель
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Московское предприятие «Спецкабель» стало участником 13-ой Каспийской международной выставки «Энергетика и Зеленая Энергетика» – Caspian Power, которая проходила с 4 по 6 июня в Баку. Благодаря поддержке Центра поддержки и развития экспорта «Моспром» кабельный завод смог представить в Азербайджане инновационные решения для промышленности.

На стенде предприятия продемонстрированы:

  • Огнестойкие кабели – обеспечивают надежную электропроводность в условиях пожара, гарантируя безопасность и непрерывность работы систем в экстремальных условиях.
  • Кабели для систем связи – подходят для коммуникационных сетей, телекоммуникационного оборудования и информационных систем.
  • Кабели для промышленной автоматизации – отличаются прочностью, устойчивостью к агрессивным средам и механическим повреждениям.
  • Универсальные кабели СКАБ – подходят для электроснабжения, освещения, промышленного оборудования.

Представители «Спецкабеля» провели ряд встреч с руководителями крупных предприятий Азербайджана.  Участие в выставке поможет «Спецкабелю» в расширении географических рынков сбыта и укреплении позиций на международной арене. 

Обсуждают на форуме (2)
Метки: СПЕЦКАБЕЛЬ, АЗЕРБАЙДЖАН
Отрасль: Кабельная промышленность 
SPEC
9.83

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