СПЕЦКАБЕЛЬ представил российские кабели в Азербайджане

Московское предприятие «Спецкабель» стало участником 13-ой Каспийской международной выставки «Энергетика и Зеленая Энергетика» – Caspian Power, которая проходила с 4 по 6 июня в Баку. Благодаря поддержке Центра поддержки и развития экспорта «Моспром» кабельный завод смог представить в Азербайджане инновационные решения для промышленности.

На стенде предприятия продемонстрированы:

Огнестойкие кабели – обеспечивают надежную электропроводность в условиях пожара, гарантируя безопасность и непрерывность работы систем в экстремальных условиях.

– обеспечивают надежную электропроводность в условиях пожара, гарантируя безопасность и непрерывность работы систем в экстремальных условиях. Кабели для систем связи – подходят для коммуникационных сетей, телекоммуникационного оборудования и информационных систем.

– подходят для коммуникационных сетей, телекоммуникационного оборудования и информационных систем. Кабели для промышленной автоматизации – отличаются прочностью, устойчивостью к агрессивным средам и механическим повреждениям.

– отличаются прочностью, устойчивостью к агрессивным средам и механическим повреждениям. Универсальные кабели СКАБ – подходят для электроснабжения, освещения, промышленного оборудования.

Представители «Спецкабеля» провели ряд встреч с руководителями крупных предприятий Азербайджана. Участие в выставке поможет «Спецкабелю» в расширении географических рынков сбыта и укреплении позиций на международной арене.