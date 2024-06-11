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Северо-Кавказский энергетический форум пройдет на Ставрополье с 27 по 29 июня

11 июня 2024, 17:00 298 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: interfax-russia.ru

Ставрополье в конце июня станет площадкой для проведения энергетического форума, который затронет наиболее актуальные вопросы отрасли, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В "МинводыЭКСПО" с 27 по 29 июня пройдет IV Северо-Кавказский энергетический форум (СКЭФ-2024). Мероприятие станет важнейшим деловым событием, влияющим на развитие энергетики юга России и повышение инвестиционной привлекательности всего федерального округа", - говорится в сообщении.

В программу СКЭФ-2024 войдет обсуждение энергетической стратегии до 2035 года, развития электротранспорта, зарядной инфраструктуры, рынка газомоторного топлива, цифровизации.

Также участники форума посетят специализированную отраслевую выставку и фестиваль экологически чистого транспорта в СКФО.

"СКЭФ - это единственная и самая масштабная площадка на Северном-Кавказе, которая дает возможность отраслевому сообществу и органам власти совместно находить решения, направленные на развитие энергетического, промышленного и городского потенциала. В прошлом году мероприятие посетили более 500 отраслевых экспертов, подписаны соглашения и достигнуты договоренности по всем направлениям программы", - цитирует пресс-служба министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Ивана Ковалева.

На сайте форума сообщается, что на мероприятие зарегистрировалась около 140 участников, среди которых представители энергоснабжающих компаний, министерств, вузов и т.д.

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Метки: СКЭФ
Отрасль: Электроэнергетика 

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