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"Росэлектроника" запатентовала уникальный клей для электроники класса military

11 июня 2024, 14:15 375 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Росэлектроника
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ruselectronics.ru

Фото: ruselectronics.ru

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал не имеющий российских аналогов клей для монтажа микросборок и сложных блоков радиоэлектронной аппаратуры. Он обладает высокой электро- и теплопроводностью и позволит отказаться от закупки японских материалов. Новинка уже проходит госиспытания.

Токопроводящие клеи применяются для обеспечения надежных электрических контактов в конструкциях сложной формы, в микросборках, при монтаже схем радиоэлектронной аппаратуры. В отличие от сварки или пайки, таким клеям для отверждения не требуются высокие температуры, что позволяет сохранить деформационную и размерную стабильность микросхем.

Разработанный Центральным конструкторским бюро радиоматериалов (входит в «Росэлектронику») состав сохраняет свои свойства при температуре от -60 до 175 градусов по Цельсию при 100-процентной влажности окружающей среды и способен выдержать не менее 2 000 часов наработки при эксплуатации при максимально допустимой температуре. Клей обладает высокой электропроводностью, не более 0,00005 Ом/см, и плотностью не менее 5 г/см3. Это позволяет его применять при монтаже кристаллов и при сборке полупроводниковых приборов.

«Разработанный предприятием клей позволит отказаться от применения иностранных материалов при производстве электроники различных классов, в том числе military, и снизит ее себестоимость. Состав запатентован и в настоящий момент проходит госиспытания. После их завершения предприятие будет готово начать серийное производство», - заявил генеральный директор ЦКБ РМ Валерий Сазонов.

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Метки: РАЗРАБОТКИ, ИННОВАЦИИ, РОСЭЛЕКТРОНИКА, РОСТЕХ
Отрасль: Электротехника 

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