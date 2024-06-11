Производство "суверенных" ветроэнергетических установок (ВЭУ) большой мощности откроют в особой экономической зоне "Тольятти", сообщает пресс-служба регионального правительства.

Специальный инвестиционный контракт (СПИК) на полях ПМЭФ-2024 подписали министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев и генеральный директор ПАО "Форвард Энерго" (бывшее ПАО "Фортум" финской компании Fortum, находится под управлением Росимущества) Вячеслав Кожевников.

Реализация проекта позволит локализовать в РФ производство высокотехнологичных ветротурбин большой мощности. Такая ветротурбина на данный момент является наиболее современным решением в области ветроэнергетики, отмечается в сообщении.

В рамках СПИК компания обеспечит локализацию современных технологий производства основных компонентов ВЭУ - лопастей, ступиц, гондол, генераторов, башен и автоматизированных систем управления.

Для ряда элементов будут привлечены российские предприятия в рамках отраслевой кооперации. Планируемый объем инвестиций составит не менее 4,5 млрд рублей. Предполагается создать 400 рабочих мест.

Отмечается, что "важность освоения и локализации технологии производства ветровых турбин обусловлена необходимостью обеспечения суверенизации производства данного вида оборудования на территории нашей страны".

"В 2022 году отечественный рынок покинули западноевропейские производители, что подвергло риску реализацию программы строительства ветроэлектростанций в РФ. Это могло привести к снижению доли "зеленой" энергетики в энергобалансе РФ и потере конкурентоспособности предприятий - потребителей электроэнергии. В настоящее время лишь ограниченное число стран имеет локализованное производство ветровых турбин мультимегаваттного класса (более 5 МВт), теперь и Россия встает в этот ряд", - приводятся в сообщении слова Алиханова.

Как сообщалось, в сентябре 2021 года было объявлено о начале строительства в регионе ветроэнергетического кластера в составе Гражданской, Покровской и Ивановской ВЭС. На территории ветропарков предполагалось разместить 52 ветроэлектрические установки датской Vestas мощностью 4,55 МВт каждая. Поставка станциями электроэнергии на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) планировалась в IV квартале 2022 года.

В 2022 году на фоне ухода Vestas из РФ по проекту ВЭС в Самарской области была взята отсрочка, ветропарки были законсервированы.

В октябре прошлого года сообщалось о намерении "Форвард Энерго" продолжить строительство ВЭС мощностью 253 МВт в Красноармейском районе Самарской области, приостановленное в связи с уходом с российского рынка иностранных поставщиков. Также компания рассматривает возможность строительства в регионе еще одной ВЭС мощностью 300 МВт. Инвестиции по проекту ВЭС на юге региона компания оценивала в размере 33 млрд рублей.

В структуру "Форвард Энерго" входит 7 тепловых электростанций, расположенных на Урале и в Западной Сибири. Энергокомпания с учетом совместных предприятий также является крупнейшим игроком на российском рынке возобновляемой энергетики с суммарным объемом проектов около 3,4 ГВт.

ОЭЗ "Тольятти" создана в 2010 году. Инвестиции в развитие инфраструктуры площадки ОЭЗ и создание производств превышают 43 млрд рублей. Расположена в границах городского округа Тольятти близ производственных площадок "АвтоВАЗа" и технопарка "Жигулевская долина". В настоящее время идет подготовка к созданию инфраструктуры третьей очереди ОЭЗ.