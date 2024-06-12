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От "МОСКАБЕЛЬМЕТ" c любовью: поздравляем с Днем России!

12 июня 2024, 17:09 490 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ГК Москабельмет
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Сегодня один из главных, самый любимый и, пожалуй, наиболее патриотичный праздник — День России. В «Москабельмет» его особенно чтут и всегда празднуют. Вся история предприятия связана с историческими вехами нашей страны, а его деятельность направлена на укрепление благополучия России. Одна из стен в цеху «Завода Москабель» украшена граффити с большим триколором и даже фирменные цвета логотипа «Москабельмет» полностью совпадают с цветами государственного флага Российской Федерации.

С чем сопоставить размер нашей любви к России? Может, быть с чем-то действительно большим? Например, со следующими показателями:

  • совокупной длиной всех кабелей, выпускаемых в год на «Заводе Москабель»;

  • производственной мощностью нашего нового цеха в Московской области;

  • объемом контактных проводов, поставленных нами для МЦД-4;

  • суммой налогов, которые «Москабельмет» перечисляет в бюджет столицы;

  • числом кайдзенов, поданных нашими сотрудниками с июня 2023 года;

  • количеством патентов, полученных нами на наши разработки...

За всеми этими данными стоят очень и очень внушительные цифры. Тем не менее нашу любовь к России ими все же не выразить: она намного больше и у нее нет эквивалента — это чувство безгранично!

Желаем самой большой стране в мире дальнейшего процветания и благополучия, ее экономике — продолжать развиваться и крепнуть, промышленности — совершенствоваться и модернизироваться, культуре — становиться еще богаче. А всем жителям желаем крепкого здоровья и счастья. Пусть в разных сферах жизни перед вами открываются новые возможности!

Мы же в свою очередь будем вносить свой вклад в развитие инфраструктуры, реализацию масштабных и уникальных проектов, развитие и модернизацию промышленности, укрепление экономики и установление прочных связей со странами-партнерами, заботиться об экологии и способствовать трудоустройству молодых специалистов.

С Днем России!

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Метки: МКМ, МОСКАБЕЛЬМЕТ
Отрасль: Кабельная промышленность 
MKMZ
9.95

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