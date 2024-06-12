Ассоциация "Электрокабель", RusCable.Ru и Kabel.FM выпустили патриотичную песню о кабельном бизнесе ко Дню России.

Песня уже доступна на Kabel.FM, а клип, вдохновленный проектом УНКОМТЕХ 360 о проводах соединяющих Россию доступен на YouTube-канале и на главной странице портала RusCable.Ru!

Поздравляем с Днем России!

Каждый кабельщик вносит свой вклад в развитие нашей страны!

Смотрите проект УНКОМТЕХ 360 "Провода, соединяющие страну"

Текст песни

[Куплет 1]

Россия — наша сила,

Энергия и связь.

Провода соединяют

Родину сейчас

[Куплет 2]

Системы развиваются

Силой медь и алюминий

В единстве все сомкнется

Полимерами сильны

[Припев]

Русский Кабель и АЭК Родина зовет

Безопасность наша

Сила в нас живет

Русский Кабель АЭК вместе мы вперед

Наши мощные заводы

Экономики рывок

[Куплет 3]

Кабель наш как вены

Связь бежит по ним

Надежность наша гордость

За себя мы постоим

[Припев]

Русский Кабель и АЭК Родина зовет

Безопасность наша

Сила в нас живет

Русский Кабель АЭК вместе мы вперед

Наши мощные заводы

Экономики рывок

[Концовка]

Единство крепнет с каждым днем

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Провода

Рускейбл

Мы с тобой идем

В светлую страну всегда