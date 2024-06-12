Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
Ассоциация "Электрокабель", RusCable.Ru и Kabel.FM выпустили патриотичную песню о кабельном бизнесе ко Дню России.
Песня уже доступна на Kabel.FM, а клип, вдохновленный проектом УНКОМТЕХ 360 о проводах соединяющих Россию доступен на YouTube-канале и на главной странице портала RusCable.Ru!
Поздравляем с Днем России!
Каждый кабельщик вносит свой вклад в развитие нашей страны!
Смотрите проект УНКОМТЕХ 360 "Провода, соединяющие страну"
Текст песни
[Куплет 1]
Россия — наша сила,
Энергия и связь.
Провода соединяют
Родину сейчас
[Куплет 2]
Системы развиваются
Силой медь и алюминий
В единстве все сомкнется
Полимерами сильны
[Припев]
Русский Кабель и АЭК Родина зовет
Безопасность наша
Сила в нас живет
Русский Кабель АЭК вместе мы вперед
Наши мощные заводы
Экономики рывок
[Куплет 3]
Кабель наш как вены
Связь бежит по ним
Надежность наша гордость
За себя мы постоим
[Припев]
Русский Кабель и АЭК Родина зовет
Безопасность наша
Сила в нас живет
Русский Кабель АЭК вместе мы вперед
Наши мощные заводы
Экономики рывок
[Концовка]
Единство крепнет с каждым днем
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Провода
Рускейбл
Мы с тобой идем
В светлую страну всегда
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