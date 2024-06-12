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Россия — наша сила. Ассоциация "Электрокабель" и RusCable.Ru выпустили песню и клип ко Дню России

12 июня 2024, 15:14 616 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: RusCable.Ru
Авторы и источники / Правообладателям

Ассоциация "Электрокабель", RusCable.Ru и Kabel.FM выпустили патриотичную песню о кабельном бизнесе ко Дню России. 
Песня уже доступна на Kabel.FM, а клип, вдохновленный проектом УНКОМТЕХ 360 о проводах соединяющих Россию доступен на YouTube-канале и на главной странице портала RusCable.Ru!

Поздравляем с Днем России! 

Каждый кабельщик вносит свой вклад в развитие нашей страны! 

Смотрите проект УНКОМТЕХ 360 "Провода, соединяющие страну"

Текст песни

[Куплет 1]
Россия — наша сила,
Энергия и связь.
Провода соединяют
Родину сейчас

[Куплет 2]
Системы развиваются
Силой медь и алюминий
В единстве все сомкнется
Полимерами сильны

[Припев]
Русский Кабель и АЭК Родина зовет
Безопасность наша
Сила в нас живет
Русский Кабель АЭК вместе мы вперед
Наши мощные заводы
Экономики рывок

[Куплет 3]
Кабель наш как вены
Связь бежит по ним
Надежность наша гордость
За себя мы постоим

[Припев]
Русский Кабель и АЭК Родина зовет
Безопасность наша
Сила в нас живет
Русский Кабель АЭК вместе мы вперед
Наши мощные заводы
Экономики рывок

[Концовка]
Единство крепнет с каждым днем
Материалы
Провода
Рускейбл
Мы с тобой идем
В светлую страну всегда

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Метки: АЭК, RUSCABLE.RU, KABEL.FM
Отрасль: Кабельная промышленность Электроэнергетика 

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