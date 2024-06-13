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Гидротехнические сооружения ГЭС-3 каскада Толмачевских ГЭС отремонтируют

13 июня 2024, 15:00 422 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Усть-Большерецком районе выполнят работы по ремонту гидротехнических сооружений ГЭС-3 каскада Толмачевских ГЭС, сообщает RosTender.info.

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» принимает заявки на участие в тендере до 1 июля. Начальная цена контракта составляет 24 млн рублей.

Целью выполнения работ является восстановление бетонного покрытия подводящего канала для обеспечения эксплуатационной надёжности и бесперебойной работы гидротехнических сооружений ГЭС -3 каскада Толмачевских ГЭС.

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Метки: РОСТЕНДЕР
Отрасль: Электроэнергетика 

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