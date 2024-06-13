Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
В Усть-Большерецком районе выполнят работы по ремонту гидротехнических сооружений ГЭС-3 каскада Толмачевских ГЭС, сообщает RosTender.info.
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» принимает заявки на участие в тендере до 1 июля. Начальная цена контракта составляет 24 млн рублей.
Целью выполнения работ является восстановление бетонного покрытия подводящего канала для обеспечения эксплуатационной надёжности и бесперебойной работы гидротехнических сооружений ГЭС -3 каскада Толмачевских ГЭС.
Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter