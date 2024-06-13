Компания «Энерготех» реализует проект строительства завода по производству трансформаторных подстанций и комплектующих в электроэнергетике. Предприятие запустят в Рузском городском округе Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

«Инвестиции в проект компании «Энерготех» составляют 55 млн рублей. На новом предприятии будет создано более 20 рабочих мест для жителей округа. Проект планируется реализовать в кратчайшие сроки – запуск производства намечен уже на следующий год», - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Завод «Энерготех» будет рассчитан на производство комплектных трансформаторных подстанций от 16 кВа до 1600 кВа. Также планируется производство блочных трансформаторных подстанций и комплектующих к ним. Планируемый объем выпускаемой продукции составит до 150 единиц различной номенклатуры в год.

Зампред Зиновьева отметила, что в Московской области заявлено более 300 проектов технологического суверенитета.