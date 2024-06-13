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Крупный строительный кластер возведут в районе Вороново

13 июня 2024, 09:29 80 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: ДИиПП
Авторы и источники / Правообладателям
Фото М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Фото М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Крупный отраслевой промышленный кластер появится возле поселка Спортбазы в районе Вороново в ТиНАО. Он объединит предприятия, где будут выпускать высокотехнологичную продукцию для строительной сферы. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. 

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина столица активно внедряет кластерный подход для развития индустриального сектора. В городе работают уже четыре межотраслевых кластера: электромобилестроения, фотоники и микроэлектроники, медицинский, а также Федеральный центр беспилотных авиасистем. Сейчас создается еще один — это крупный строительный кластер в Новой Москве. В рамках масштабных инвестиционных проектов город предоставит под локализацию производств 200 гектаров земли, на которых разместят более 1,6 миллиона квадратных метров производственных объектов», — подчеркнул Максим Ликсутов.

Столичные производители выпускают инновационные изделия, которые используются при строительстве как в Москве, так и в других регионах России, а также в странах ближнего зарубежья. Кластерный подход позволяет производителям работать в кооперации, обмениваться опытом и технологиями, ускорять процессы производства и увеличивать объемы выпуска продукции. Кроме того, это помогает экономить на логистике и аренде складских площадей и производить инновационную продукцию в кратчайшие сроки.

«Строительный кластер объединит ведущих производителей стройматериалов. На предприятиях будут выпускать железобетонные и строительные конструкции, модульные сооружения, металлические изделия, деревянные напольные покрытия и другую продукцию. Всего на производствах планируется организовать около 30 тысяч рабочих мест», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский

Все предприятия стройкластера возведут в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Для первых двух промышленных объектов город предоставит земельные участки общей площадью 30 гектаров по льготной ставке один рубль в год. На этих производствах в ближайшее время смогут трудоустроиться свыше трех тысяч человек.

Более 340 рабочих мест появится на предприятии по выпуску сборных железобетонных конструкций для строительства лестничных площадок, балконов, фасадов и несущих стен зданий. Предполагается, что ежегодно оно сможет производить до 45 тысяч единиц изделий.

Еще свыше 2,8 тысячи сотрудников смогут работать в новом промышленном технопарке. Планируется, что предприятие будет производить до 29,7 тысячи единиц строительных конструкций, модульных сооружений, металлических изделий и деревянных напольных покрытий. Такие материалы применяют при модульном домостроении, укладке полов и других ремонтных работах.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Строительство 

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