На участке строительства новой автомобильной дороги М-7 «Волга» в обход населенных пунктов продолжаются работы по строительству 28 искусственных сооружений.

На сегодняшний день общая готовность шести транспортных развязок, трех путепроводов на пересечении с региональными дорогами, двух мостов и 17 сельскохозяйственных проездов составляет 65%.

На 95% выполнены работы на ключевом сооружении обхода – транспортной развязке на пересечении новой дороги с существующей трассой М-7 «Волга». Она позволит распределить транспортные потоки и увеличить пропускную способность дороги. Здесь специалисты уже завершили гидроизоляцию мостового полотна и готовятся приступить к укладке асфальтобетонного покрытия и установке барьерного ограждения.

На путепроводе в составе другой транспортной развязки, расположенной у сел Кадырово и Карабашево, специалисты ведут работы по устройству выравнивающего слоя. Благодаря ней жители населенных пунктов Сынгряново и Кадырово беспрепятственно смогут проехать до районного центра Верхнеяркеево Илишевского района.

Кроме того, завершается укладка монолитных участков на транспортной развязке вблизи Дюмеево и Рсаево, призванной соединить Илишевский и Чекмагушевский районы. Далее предстоит устроить мостовое полотно и сопряжения с насыпью подходов.

На пересечении региональных дорог Верхнеманчарово – Бишкураево также готовятся к устройству выравнивающего слоя и отсыпке конусов. В июле строители планируют завершить укладку асфальтобетонного покрытия и запустить рабочее движение.

На транспортной развязке Верхний Аташ – Семилетка близится к окончанию устройство монолитных опор путепровода, в планах на конец июня – перейти к монтажу балок пролетного строения. Данная конструкция обеспечит безопасный съезд жителям населенных пунктов Нижнеманчарово и Семилетка, минуя пересечение встречных потоков.

Аналогичные работы завершены и на транспортной развязке вблизи сел Старосултанбеково и Нижнеаташево. На сегодняшний день здесь ведут укрупнительную сборку металлоконструкций пролетного строения, что является финальным звеном искусственных сооружений на обходе пяти населенных пунктов. В частности, данная транспортная развязка в форме «клеверного листа» распределит весь транспортный поток в четырех направлениях: новый участок трассы М-7 «Волга» – Р-240 Уфа – Оренбург, подъезд к М-12 и новый участок трассы М-7 «Волга» – Старосубхангулово.

Масштабные работы развернуты и на мостах через реки Базу и Куваш. Здесь специалисты завершают работы по устройству подферменников и опорных частей.

В строительстве искусственных сооружений задействованы 480 специалистов. Уже в конце 2024 года эти объекты обеспечат беспрепятственный и безопасный выезд с региональных дорог на федеральную трассу.

Обход пяти населенных пунктов (Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново) станет скоростным коридором и соединит европейскую часть России с Прикамьем и Уралом. Строительство стратегически важного объекта ведется по поручению Президента РФ Владимира Путина в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Запуск движения по участку запланирован на 2024 год.