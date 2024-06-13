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Трансформаторы для РУСЭЛ успешно прошли испытания

13 июня 2024, 15:44 406 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО РУСЭЛ
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ООО «РУСЭЛ»

Фото: ООО «РУСЭЛ»

Директор по тендерингу холдинга «Русская электротехника» (РУСЭЛ) Сергей Смирнов и директор ЦУП ЧЭАЗ (входит в РУСЭЛ) Олег Еремин посетили Уфимский трансформаторный завод. Там состоялись испытания двух трансформаторов ТРДН-25000/110, предназначенные для подстанции 110 кВ «Железный Кряж». Апробация оборудования прошла успешно.

ПС «Железный Кряж» будет обеспечивать электроэнергией одноименное золоторудное месторождение в Забайкальском крае. Разработкой залежей занимается АО «Висмут», входящее в группу компаний Геопромайнинг. РУСЭЛ и ЦУП ЧЭАЗ выполняют внешнее электроснабжение объекта со строительством ПС и ВЛ 110 кВ под ключ.

На территории Железного Кряжа планируется возведение горно-обогатительного комбината, мощность которого составит 2,5 миллиона тонн железной и 850 тысяч тонн золотосодержащей руды.  

Холдинг РУСЭЛ — перспективный российский интегратор электротехнической продукции и поставщик оборудования с полным сопровождением: от формирования технических решений до поставки и запуска оборудования в эксплуатацию с гарантийным и постгарантийным обслуживанием.

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Метки: РУСЭЛ
Отрасль: Электротехника 

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Эта новость часть сюжета Арктика
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