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В 2026 году в Чеченской Республике переведут в четырехполосное исполнение мост через реку Валерик на трассе "Кавказ"

13 июня 2024, 16:00 382 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Росавтодор
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Фото: rosavtodor.gov.ru

Фото: rosavtodor.gov.ru

Речь об искусственном сооружении между селами Шаами-Юрт и Хамби-Ирзи на 624-м км федеральной автодороги Р-217 «Кавказ», где сейчас проводятся работы по капитальному ремонту.

23-метровый мост приведут к нормативам, а также устранят имеющиеся ввиду естественного износа дефекты покрытия и несущих конструкций. Мостовое полотно расширят до четырех полос с разделением встречных потоков, что позволит ликвидировать сужение на участке трассы Р-217, а также увеличат грузоподъемность до современных нагрузок.

С апреля 2024-го по заказу подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Кавказ» подрядная организация устроила временную объездную дорогу и приступила к демонтажу старого моста. За два строительных сезона (объект планируется ввести в строй в феврале 2026 года) здесь восстановят опоры с устройством буронабивных свай и смонтируют уширенное пролетное строение. Ездовое полотно будет устойчиво к нагрузкам и деформациям. Безопасный и плавный проезд по мосту обеспечат путем устройства переходных плит и деформационных швов. На подходах к сооружению уложат три слоя асфальтобетона с армирующей прослойкой из геосетки.

Также на объекте обновят барьерное и перильное ограждения, лестничные сходы, дорожные знаки, нанесут горизонтальную разметку. Специалисты позаботятся и о сохранности водных биоресурсов: сточные воды с проезжей части будут попадать в канал только после фильтрации в очистных сооружениях.

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Метки: РОСАВТОДОР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ, ЧЕЧНЯ
Отрасль: Строительство 

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