В рамках Международной выставки «Электро-2024» в выставочном комплексе «Экспоцентр» прошла Биржа контактов. Ее организовала и провела Торгово-промышленная палата Орловской области.

Участниками Биржи стали более 50 представителей российских предприятий, нацеленных на знакомство с потенциальными партнерами, расширение географии продаж и кооперации.

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» воспользовался предоставленным временем и презентовал ролик о Заводе. Руководитель отдела маркетинга Анна Заславская рассказала о возможностях производства и видах выпускаемой продукции, о сотрудничестве с российскими и международными организациями.

После знакомства с предприятиями, для участников были организованы B2B-переговоры в формате «быстрых свиданий» как эффективный способ завязать максимум полезных деловых и личных контактов за минимальное время. Такой формат общения отлично зарекомендовал себя на мероприятиях ТТП в Орловском регионе, а теперь получил положительные отзывы и в Москве.