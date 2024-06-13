Объем производственных отходов «Россети Ленэнерго» по результатам 2023 года сократился на 359 тонн.

Компания проводит модернизацию оборудования, сокращает воздействие на окружающую среду при строительстве новых энергообъектов, минимизирует технологические потери.

«Затраты «Россети Ленэнерго» на природоохранную деятельность ежегодно увеличиваются и по итогам 2023 года составили 39,5 млн рублей. Компания обеспечивает выполнение строгих требований, направленных на снижение воздействия на окружающую среду. Совокупная реализация всех программ и политик позволяет нам выполнять те экологические задачи, которые стоят перед электросетевым комплексом Санкт-Петербурга и Ленинградской области», - отметил первый заместитель генерального директора - главный инженер «Россети Ленэнерго» Павел Самылов.

Кроме того, энергетики регулярно проводят измерения воздействия на окружающую среду, осуществляют контроль качества воды и соблюдение нормативов предельно допустимых выбросов в зонах размещения электросетевых объектов.