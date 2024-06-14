Билл Гейтс построит первую "солевую" АЭС

В марте 2024 года европейские страны импортировали из России всего 257,3 т алюминиевой проволоки, что на 86% меньше, чем в феврале, и на 97% меньше, чем год назад, следует из данных Eurostat. Импортная цена составила 2,3 евро за кг. Объем поставок российской алюминиевой проволоки в Чехию сократился с 417,7 т до 158,4 тонн, Германия импортировала 98,9 тонн данной продукции. Всего за первые тр...