Билл Гейтс построит первую "солевую" АЭС
Плюс
4 часа назад
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Компания Terra Power, основанная Биллом Гейтсом, заявила, что вскоре начнется строительство экспериментальной АЭС, работающей на расплаве солей натрия.
Натриевый реактор, в отличие от нынешних легководных реакторов, представляет собой реактор на быстрых нейтронах с натриевым охлаждением мощностью 3...
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Япония может стать энергетически независимой к 2060 году
2 часа назад
Япония, импортирует большую часть своих энергоресурсов, причем ее основными поставщиками являются Россия, Австралия и США. Энергетическая стратегия Японии предусматривает сокращения доли сжиженного природного газа (СПГ) и угля в структуре производства электроэнергии благодаря возобновляемым источникам энергии. В первую очередь речь идет о расширении использования солнечной и ветровой э...
Председатель Doosan Group обсудил с президентом Казахстана вопросы укрепления энергетических связей
6 часов назад
Председатель Doosan Group Пак Чон Вон встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 12 июня в Астане, что ознаменовало важный шаг в укреплении энергетического сотрудничества между Южной Кореей и Казахстаном. Стороны обсудили строительство парогазовой электростанции мощностью один ГВт в Туркестанской области, а также поговорили о перспективах участия Doosan Enerbility в расширении га...
TransnetBW и Mercedes-Benz реализуют пилотный проект по использованию терминалов для зарядки электромобилей в целях ликвидации сетевых перегрузок
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Один из немецких системных операторов TransnetBW и автомобильный концерн Mercedes Benz успешно реализуют совместный пилотный проект по использованию интеллектуального управления терминалами для зарядки электромобилей в целях балансирования энергосистемы и устранения перегрузок в передающей сети. На текущий момент под управлением TransnetBW в проекте участвуют 140 терминалов мощностью 22 кВт каждый...
Датское энергетическое агентство опубликовало план реализации программы развития искусственного энергетического острова Борнхольм в Балтийском море
13 июн. 2024, 13:45:10
Датское энергетическое агентство опубликовало план реализации программы развития острова Борнхольм в Балтийском море. План, подготовленный при участии правительства, датского системного оператора Energinet и других заинтересованных сторон, в который после проведения публичных консультаций были внесены корректировки, учитывающие экологические зоны и пролегание судоходных маршрутов, является результ...
LS Cable & System начала массовое производство кабеля с самым высоким напряжением
Плюс
13 июн. 2024, 11:06:22
10 июня компания объявила о начале массового коммерческого производства кабеля HVDC напряжением 525 киловольт, что является самым высоким напряжением в мире среди кабелей постоянного тока. Кабель в первую очередь будет использован в проектах, которые позволят соединить морские ветряные электростанции Германии и Голландии в Северном море. HVDC-кабели используют постоянный ток, что дает эконом...
Прибалтийские системные операторы продолжают работу по подготовке к синхронизации с энергосистемами континентальной Европы
11 июн. 2024, 11:45:00
В связи продолжающейся подготовкой к синхронизации с энергосистемами континентальной Европы системные операторы прибалтийских стран должны осуществить ряд существенных изменений в структуре своих энергосистем, которые повысят пропускную способность трансграничных связей, доступную для торговли: Отключение от энергосистем России и Беларуси с последующей синхронизацией с зоной континентальной...
Швейцарский Swissgrid использует IoT для мониторинга технического состояния опор ЛЭП
10 июн. 2024, 17:15:21
Швейцарский системный оператор Swissgrid продолжает реализацию проекта, целью которого является мониторинг технического состояния опор ЛЭП на протяжении всего их жизненного цикла. Для мониторинга используются IoT*-датчики, что позволяет оперативно выявлять повреждения конструкции опор ЛЭП и своевременно выполнять работы по их ТО и ремонту, что существенно повышает предсказуемость срока их эксплуат...
Завершено строительство подводной КЛ для подключения шельфовой ВЭС Gode Wind 3 к шельфовой платформенной ППС DolWin Kappa
10 июн. 2024, 14:45:01
Компания ZTT Submarine Cable & System, специализирующаяся в производстве кабельной продукции, в соответствии с контрактом, заключенным с немецким системным оператором TenneT в 2020 г., завершила сооружение в немецкой части Северного моря подводной КЛ 155 кВ протяженностью 16 км, которая соединит шельфовую ВЭС Gode Wind 3 253 МВт с шельфовой платформенной ППС DolWin Kappa*. Сооружение подвод...
В Ирландии началось сооружение наземного участка трансграничного HVDC соединения Сeltic Interconnector между энергосистемами Ирландии и Франции
05 июн. 2024, 12:30:22
Ирландский системный оператор EirGrid объявил о начале сооружения наземного участка подводного трансграничного соединения Celtic Interconnector между энергосистемами Ирландии и Франции – от точки выхода соединения на берег до новой ППС в графстве Корк. Celtic Interconnector – подводное трансграничное HVDC соединение ±320 кВ пропускной способностью 700 МВт. Общая протяженность...
Британская National Grid работает над устранением сетевых ограничений за счет применения инновационных технологий
04 июн. 2024, 17:30:02
Британская энергетическая компания National Grid совместно с Smart Wires* работают над инновационным проектом, направленным на более эффективное использование технологий, улучшающих работу энергосистемы, таких как усовершенствованные контроллеры перетоков мощности, позволяющие снизить перегрузки в электрической сети в целях максимального использования ее пропускной способности. Целью финансируе...
Еврокомиссия приняла первый в истории отрасли системный кодекс по кибербезопасности
03 июн. 2024, 11:30:00
Еврокомиссия приняла системный кодекс (регламент) по кибербезопасности в электроэнергетике, который устанавливает единый стандарт по обеспечению кибербезопасности объединенной энергосистемы и будет поддерживать высокий уровень кибербезопасности обменов электроэнергией между энергосистемами европейских стран. Разработку кодекса осуществляла ENTSO-E в сотрудничестве с Европейской ассоциацией операто...
Утвержден маршрут участка HVDC соединения SuedOstLink по территории федеральной земли Бавария (Германия)
28 мая 2024, 11:30:00
Немецкое Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur, BNetzA)* утвердило маршрут участка HVDC соединения SuedOstLink** по территории федеральной земли Бавария, а также выдало разрешение немецкому системному оператору TenneT на его строительство. В рамках реализации данного этапа проекта строительства SuedOstLink будут сооружены подземный участок соединения в районе р. Изар., а также новая...
Google проложит первый подводный оптоволоконный кабель между Африкой и Австралией
28 мая 2024, 09:45:00
Google готовится проложить первый подводный оптоволоконный кабель, соединяющий Африку и Австралию. Новый кабель, получивший название «Умоджа», станет ключевым элементом инфраструктуры, улучшающей подключение африканских стран друг к другу и к остальному миру. Прокладка кабеля началась на фоне участившихся отключений электроэнергии в Африке, связанных с повреждениями подводных кабеле...
Британский Xlinks сообщил о создании компании для производства кабелей для трансграничного HVDC соединения между Великобританией и Марокко
27 мая 2024, 14:00:16
Британский энергетический стартап Xlinks сообщил о создании компании XLCC, которая будет заниматься производством кабелей, в том числе для масштабного энергетического проекта «Morocco-UK». Проектом предусмотрено строительство энергокомплекса в составе ВЭС, СЭС и СНЭЭ на территории Марокко и HVDC соединения между энергосистемами Марокко и Великобритании для поставок электроэнергии, выра...
В марте объем поставок российской алюминиевой проволоки в ЕС был минимальным
27 мая 2024, 12:30:02
В марте 2024 года европейские страны импортировали из России всего 257,3 т алюминиевой проволоки, что на 86% меньше, чем в феврале, и на 97% меньше, чем год назад, следует из данных Eurostat. Импортная цена составила 2,3 евро за кг. Объем поставок российской алюминиевой проволоки в Чехию сократился с 417,7 т до 158,4 тонн, Германия импортировала 98,9 тонн данной продукции. Всего за первые тр...
В британской части Северного моря завершено сооружение второй платформенной HVDC ПС для кластера шельфовых ВЭС Dogger Bank
27 мая 2024, 10:45:14
Итальянская инжиниринговая компания Saipem завершила установку второй шельфовой платформенной HVDC ПС для выдачи мощности шельфовой ВЭС Dogger Bank B, входящей в состав кластера шельфовой ветровой генерации Dogger Bank, который будет построен в британской части Северного моря. Кластер шельфовой ветровой генерации Dogger Bank совокупной мощностью 3,6 ГВт будет развернут более чем в 130 км от сев...
В австралийском штате Квинсленд началось строительство первой очереди СНЭЭ Supernode мощностью 250 МВт
21 мая 2024, 16:45:18
Успешное финансовое закрытие проекта, позволило приступить к строительству первой очереди СНЭЭ Supernod на базе литий-ионных аккумуляторных батарей производства GE Vernova мощностью 250 МВт. Стоимость сооружения первой очереди СНЭЭ, за строительство которой отвечает австралийская энергокомпания Origin Energy, составляет $ 325 млн. Проект строительства одной из крупнейших в Австралии СНЭЭ Supern...
В Нидерландах началось строительство ПС высокого и среднего напряжения по новым типовым проектам на базе стандартных модулей
20 мая 2024, 14:30:05
Нидерландские системный оператор TenneT и оператор распределительных сетей Enexis объявили о начале работ по сооружению высоковольтной ПС Zuid Groningen, оборудованной РУ высокого и среднего напряжения, в расположенном на северо-востоке Нидерландов технопарке Зюд Гронинген. ПС 380 кВ Zuid Groningen станет первой ПС высокого напряжения, построенной по новому типовому проекту. При сооружении ПС Zuid...
Системные операторы Латвии, Литвы и Эстонии актуализировали Дорожную карту по развитию модели балансирования энергосистем стран Балтии
17 мая 2024, 17:00:20
С января 2018 г. латвийский системный оператор AST вместе с другими прибалтийскими системными операторами (TSO's) работают в единой зоне балансирования энергосистем Латвии, Литвы и Эстонии – Балтийской зоне скоординированного балансирования (Baltic coordinated balancing area, CoBA) – и создан единый Балтийский балансирующий рынок, в рамках которого осуществляется обмен оперативными...
Рынок СПГ ждет сильнейший за 15 лет прирост предложения
16 мая 2024, 14:15:24
Глобальная мощность заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ) может вырасти более чем на 40% в случае успешного ввода уже строящихся мощностей. По данным Global Energy Monitor, к февралю 2024 г. в мире в целом действовали 164 технологические линии по производству СПГ общей мощностью 465,8 млн т в год, при этом еще 42 очереди на 191,3 млн т в год находились на стадии строительства....