Физкультурно-оздоровительный комплекс появится в Челябинской области

27 мая в ходе государственного визита Президента России в Узбекистан между двумя странами в присутствии глав государств России и Узбекистана был подписан протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве в Узбекистане атомной электростанции, суть которых состоит в расширении сотрудничества на строительство в Узбекистане атомной электростанции малой мо...