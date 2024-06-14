Квиз в честь дня рождения IEK GROUP – подключайтесь и выигрывайте призы!

IEK GROUP продолжает праздновать день рождения! В честь 25-летия компании мы подготовили для вас кое-что интересное — 26 июня в 10:00 (МСК) мы проведем квиз с вопросами о компании. Подключайтесь и выигрывайте призы!

Как подключиться?

Квиз будет проходить одновременно на нескольких площадках, выбирайте самую удобную для вас:

mts-link.ru,

сообщество IEK GROUP в ВК,

канал IEK GROUP на YouTube.

Важно! Перед подключением к квизу мы предложим вам указать свои контактные данные: номер телефона или адрес электронной почты. Так мы сможем с вами связаться и передать приз.

Как победить?

Все вопросы будут посвящены IEK GROUP, а эта информация уже есть на сайте и на наших страницах в соцсетях. Подписывайтесь, следите за обновлениями и готовьтесь к квизу!

А ещё мы будем размещать подсказки в анонсах к квизу. И вот первая из них:

6 июня — дата первой продажи продукции IEK (тогда ещё ИЭК). Именно этот день принято считать днем рождения компании. Начиналось все с продажи нескольких коробок модульных автоматических выключателей.

За 25 лет из небольшого торгового бизнеса компания выросла в крупного российского производителя. Сегодня IEK GROUP предлагает комплексные решения для различных отраслей: от жилого строительства до промышленности. Ассортимент компании насчитывает более 33 тысяч наименований!

Подключайтесь к квизу 26 июня в 10:00 (МСК) — ждём вас!