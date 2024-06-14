ООО НПП "ИНТЕХ" - 13 лет!

На протяжении 13 лет деятельности ООО НПП «ИНТЕХ» непрерывно развивается, модернизирует производство, внедряет новые технологии, реализует свои научно-исследовательские разработки и выпускает продукцию самого высокого качества, которая эксплуатируется на важнейших объектах страны и ближнего зарубежья.

Свои поздравления в адрес коллектива направил Генеральный директор ООО «ЭКМ Холдинг» Евгений Савин. Он подчеркнул, что профессиональный труд сотрудников позволяет гордиться достигнутым уровнем результатов и ставить новые масштабные цели.

«От всей души хочу поблагодарить каждого за личный вклад в развитие родного завода, активное участие в его жизни и мастерство! Крепкого всем здоровья, благосостояния и новых профессиональных побед! Сегодня перед ООО НПП «ИНТЕХ» стоят новые амбициозные планы, и я уверен в их успешном исполнении», - Генеральный директор ООО «ЭКМ Холдинг» Евгений Савин.

Вовлеченность команды и неоценимый вклад в общее дело отметил и Директор завода ООО НПП «ИНТЕХ» Ян Сушков. Поздравляя заводчан с праздником, он обратил внимание и на то, что за годы работы предприятие приобрело репутацию одной из надежных и эффективных кабельных компаний страны и пользуется заслуженным авторитетом у коллег и партнеров.

По случаю Дня рождения на предприятии прошли праздничные мероприятия и награждения сотрудников почетными грамотами ООО НПП «ИНТЕХ».