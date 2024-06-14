РУСАЛ зарегистрировал два технологических климатических проекта в национальном реестре
РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, зарегистрировал в российском реестре углеродных единиц (УЕ) первые технологические климатические проекты в соответствии с изменениями законодательства РФ в сфере углеродного регулирования.
Два климатических проекта РУСАЛа, которые пополнили реестр по новым правилам, стали инициативы Компании по повышению энергоэффективности Красногорской ТЭЦ Уральского алюминиевого завода при производстве теплоэнергии и при подготовке сырой воды. Проекты реализуются в глиноземном сегменте алюминиевой компании – самом сложном для сокращения выбросов участке производства. Ожидаемый эффект снижения выбросов за весь срок реализации проектов, рассчитанных на 14 и 10 лет, составит около 1 млн т СО2-эквивалента.
Российский реестр УЕ начал работать с 1 сентября 2022 года. Его оператором выступает АО «Контур». В реестре ведется регистрация и учет климатических проектов и углеродных единиц, выпущенных исполнителями проектов. С 1 июня 2024 года расширены требования к объему раскрываемой информации.
«Повышение прозрачности климатической отчетности - важный критерий качества всей отечественной системы климатических проектов. Подобное раскрытие способствует доверию со стороны покупателей углеродных единиц, в том числе иностранных, а также символизирует стремление всех игроков противодействовать гринвошингу. Очень важно, что именно РУСАЛ стал инициатором большей открытости, и я поздравляю их с этим первенством», — прокомментировал Руслан Эдельгериев, помощник Президента РФ, специальный представитель Президента РФ по вопросам климата.
«Климатические проекты – это инструмент для сотрудничества и совместного достижения глобальных целей Парижского соглашения. Изменения в правилах публикации климатических проектов направлены на повышение доверия и прозрачности углеродного рынка в России, а следовательно - и на повышение качества реализуемых климатических проектов и выпускаемых углеродных единиц. Это еще один важный элемент на пути достижения углеродной нейтральности и реализации задач Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Декарбонизация и выход на углеродную нейтральность – это работа на перспективу, где конечная цель – эффективность нашей экономики, ее конкурентоспособность и экспортный потенциал», — отметил Илья Торосов, первый заместитель Минэкономразвития РФ.
«Реестр углеродных единиц уделяет особое внимание качеству климатических результатов зарегистрированных климатических проектов, внедряя ключевые принципы качества в методики их реализации и внося предложения для совершенствования действующего законодательства. Так, в соответствии с новыми правилами исполнитель обязан предоставлять для последующего раскрытия на сайте реестра всю проектную документацию, в том числе, отчеты по реализации проекта, валидации и верификации их результатов. Мы ценим вклад компаний в формирование прозрачности на углеродном рынке РФ и благодарим РУСАЛ за положительный пример» — рассказала Оксана Гогунская, генеральный директор АО «Контур».
«Глиноземный дивизион РУСАЛа с 2021 года реализует масштабную программу по мониторингу возможных мероприятий по снижению СО2, на основе которых и были оформлены первые технологические климатические проекты. В работу активно вовлечены непосредственно коллективы производственных предприятий и руководство дивизиона. Именно сотрудники производств выступают с соответствующими инициативами, а наиболее успешные практики тиражируются на другие предприятия. Важно, что мероприятия по снижению СО2 позволяют не только сократить выбросы парниковых газов, но также оказывают положительное влияние на экологию, способствуя снижению выбросов загрязняющих веществ», — прокомментировала Елена Мякотникова, директор по устойчивому развитию, член Исполнительного Комитета (Правления) РУСАЛа.