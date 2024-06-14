РУСАЛ зарегистрировал два технологических климатических проекта в национальном реестре

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, зарегистрировал в российском реестре углеродных единиц (УЕ) первые технологические климатические проекты в соответствии с изменениями законодательства РФ в сфере углеродного регулирования.



Два климатических проекта РУСАЛа, которые пополнили реестр по новым правилам, стали инициативы Компании по повышению энергоэффективности Красногорской ТЭЦ Уральского алюминиевого завода при производстве теплоэнергии и при подготовке сырой воды. Проекты реализуются в глиноземном сегменте алюминиевой компании – самом сложном для сокращения выбросов участке производства. Ожидаемый эффект снижения выбросов за весь срок реализации проектов, рассчитанных на 14 и 10 лет, составит около 1 млн т СО2-эквивалента.



Российский реестр УЕ начал работать с 1 сентября 2022 года. Его оператором выступает АО «Контур». В реестре ведется регистрация и учет климатических проектов и углеродных единиц, выпущенных исполнителями проектов. С 1 июня 2024 года расширены требования к объему раскрываемой информации.

«Повышение прозрачности климатической отчетности - важный критерий качества всей отечественной системы климатических проектов. Подобное раскрытие способствует доверию со стороны покупателей углеродных единиц, в том числе иностранных, а также символизирует стремление всех игроков противодействовать гринвошингу. Очень важно, что именно РУСАЛ стал инициатором большей открытости, и я поздравляю их с этим первенством», — прокомментировал Руслан Эдельгериев, помощник Президента РФ, специальный представитель Президента РФ по вопросам климата.

«Климатические проекты – это инструмент для сотрудничества и совместного достижения глобальных целей Парижского соглашения. Изменения в правилах публикации климатических проектов направлены на повышение доверия и прозрачности углеродного рынка в России, а следовательно - и на повышение качества реализуемых климатических проектов и выпускаемых углеродных единиц. Это еще один важный элемент на пути достижения углеродной нейтральности и реализации задач Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Декарбонизация и выход на углеродную нейтральность – это работа на перспективу, где конечная цель – эффективность нашей экономики, ее конкурентоспособность и экспортный потенциал», — отметил Илья Торосов, первый заместитель Минэкономразвития РФ.

«Реестр углеродных единиц уделяет особое внимание качеству климатических результатов зарегистрированных климатических проектов, внедряя ключевые принципы качества в методики их реализации и внося предложения для совершенствования действующего законодательства. Так, в соответствии с новыми правилами исполнитель обязан предоставлять для последующего раскрытия на сайте реестра всю проектную документацию, в том числе, отчеты по реализации проекта, валидации и верификации их результатов. Мы ценим вклад компаний в формирование прозрачности на углеродном рынке РФ и благодарим РУСАЛ за положительный пример» — рассказала Оксана Гогунская, генеральный директор АО «Контур».