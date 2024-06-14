К зиме "Россети Северный Кавказ" увеличат трансформаторную мощность 18 подстанций Дагестана почти на 200 МВА

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» приступили к реализации технических мероприятий для подготовки сетевого комплекса региона к осенне-зимнему максимуму нагрузки на электрические сети.

В рамках Программы снижения рисков ограничения потребителей запланированы работы по установке трансформаторов на 18 подстанций 35-110 кВ, четыре из которых – «Приморская», «Новая», «Компас» и «Юго-Восточная» – находятся в столице региона городе Махачкале.



После проведения работ по модернизации подстанций их совокупная трансформаторная мощность увеличится почти на 200 МВА. Это позволит повысить надежность и качество электроснабжения порядка 700 тысяч жителей Дагестана в условиях растущей потребности в электроэнергии, а также снизить количество технологических нарушений на энергообъектах.



С начала 2024 года выполнена установка 11 силовых трансформаторов суммарной мощностью 118 МВА, трансформаторная мощность энергообъектов филиала «Дагэнерго» увеличена на 67,5 МВА.



Работы в рамках подготовки региона к осенне-зимнему периоду будут проводиться за счет собственных средств энергокомпании, а также федерального финансирования.