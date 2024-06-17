Анонс журнала "Вести в электроэнергетике" № 3 (131), май-июнь 2024 года

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Источник:
Журнал Вести в электроэне...
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Новый номер журнала открывается рубрикой «ПМЭФ-2024», под которой публикуются материалы с XXVII Петербургского Международного экономического форума, состоявшегося 5-8 июня с.г. Под заголовком «Десять структурных изменений» в изложении представлена речь президента Российской Федерации В.В. Путина, посвящённая десяти ключевым структурным изменениям, происходящим в экономической жизни России. Далее следует подборка корреспонденций энергетической направленности о наиболее интересных событиях форума: «Умная» база электросетевого комплекса», «Запуск Белопорожских ГЭС», «Энергоснабжение магаполисов и агломераций», «ТЭК – заложник безответственной политики».

В публикации «Зимний экзамен пройден. С трудом», представленной в рубрике «Итоги ОЗП» рассматриваются причины аварий, произошедших на энергообъектах страны во время отопительного сезона, анализируются уроки ушедшей зимы и приводятся выводы, сделанные руководством Министерства энергетики РФ и участниками Всероссийского совещания по итогами ОЗП.

В рамках Международной выставки-форума «Россия», которая действует в Москве на ВДНХ с 4 ноября 2023 по июль 2024 гг., в этом году уже дважды прошли тематические «Дни энергетика», цель которых – популяризация отрасли, привлечение новых кадров в энергетику. На одном из «Дней» состоялся просветительский марафон «Энергия», где профессионалы «Системного оператора ЕЭС» рассказали о работе энергосистемы. Подробности – в статье «Узнать за 30 минут: энергосистема России в цифрах и фактах» под рубрикой «Форум «Россия».

В рубрике «Вектор развития» представлена публикация «Энергетика России: вызовы и перспективы», посвящённая актуальным вопросам развития электроэнергетической отрасли.

Научный раздел журнала открывается рубрикой «Анализ и прогноз», где под заголовком «Современные вызовы и актуализация прогноза электропотребления азиатских регионов России в долгосрочной перспективе» публикуется научная статья, посвящённая новым подходам в прогнозировании. Очень часто долгосрочные прогнозы электропотребления составляются без учёта внутренних и внешних вызовов и проблем как отдельных регионов, так и страны в целом. Поэтому возникают проблемы с реализацией проектов, включённых в прогноз.

Следующая научная статья «Институциональная структура энергетической отрасли в Байкальском регионе как основа развития распределённой энергетики» под рубрикой «Генерация» касается условий, необходимых для развития малой распределённой генерации энергии и децентрализации энергоснабжения в Байкальском регионе в рамках ожидаемого энергетического перехода. Анализируется институциональная структура предприятий производства и передачи электроэнергии, выделяется группа компаний и организаций, работающих вне крупных энергетических структур и опирающихся на альтернативные источники энергии, особенно в отдалённых районах.

В рубрике «Технологии и безопасность» представлена статья «Современные аспекты развития отечественной молниезащиты», в которой рассказывается о совершенствовании нормативной базы, инструментов и методов защиты объектов от молний, приводится статистика пожаров от грозовых разрядов, поднимается острая тема формирования и принятия ГОСТов в области молниезащиты.

Вопросы импортозамещения, конкуренции технологий, цифровизации электроэнергетики, развития распределённой генерации и перестройки электроэнергетического рынка обсудили участники круглого стола круглого стола, организованного НТС ЕЭС. Эксперты говорили о реальных и мнимых проблемах и опасениях генераторов, о жульничестве при уводе генерации с оптового рынка, о сложностях обратного инжиниринга и многом другом. Подробности – в материале «Энергетика России: аспекты развития» под рубрикой «В НТС ЕЭС».

Электроэнергетика оказывает прямое влияние на темпы социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа и играет важную роль в инвестиционной привлекательности макрорегиона. Сейчас перед энергетиками СКФО стоит задача – вывести отрасль на качественно новый уровень. Что для этого делается – в интервью генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» Павла Левченко, опубликованном под рубрикой «Отрасль и регион» под заголовком «Энергия Северного Кавказа».

С 27 по 29 июня с.г. в г. Минеральные Воды Ставропольского края пройдёт IV Северо-Кавказский энергетический форум – мероприятие, определяющее характер развития энергетики Юга России. О форуме и его участниках рассказывает в интервью «Знаковое событие для региона» исполнительный директор МЦПП Антон Фенев. Читайте в рубрике «СКЭФ-2024».

Научная статья «Цифровая экономика и цифровая энергетика» публикуется под рубрикой «Устойчивое развитие».

Вопросы оптимального распределения энергоресурсов, грамотной организации платежей за электроэнергию и снижения тарифов для конечного потребителя остаются крайне актуальными для всех регионов России, в том числе для Северного Кавказа. Новые цифровые технологии позволяют решить их максимально эффективно. материале «Применение технологии блокчейн в системе платежей на примере электроэнергетики» под рубрикой «Рынок электроэнергии».

В рубрике «Локальные энергосистемы» представлена серия материалов, посвящённая разным аспектам развития малой возобновляемой энергетики, в том числе научно-технические статьи «Зелёная» энергетика основа децентрализованного электроснабжения горной зоны» и «Ветро-солнечная станция для электроснабжения отдалённых горных территорий».

С 2024 года все регионы России должны перейти на дифференцированные тарифы на электроэнергию для населения. Какая картина складывается на сегодняшний день, с какими трудностями сталкиваются местные власти и региональные энергетические комиссии, чего боятся губернаторы, с какой целью вводится дифференциация и достижима ли она – в материалах под рубрикой «Тарифы»: «Управа на лжельготников» и «Ещё одна попытка».

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