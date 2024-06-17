К 2025 году мир ждет перенасыщение аккумуляторами более чем в 5 раз

час назад
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Источник:
Bloomberg

Согласно исследованию Bloomberg, переизбыток аккумуляторов произойдет в связи с трендом перехода на электромобили и строительством новых заводов для производства батарей по всему миру. 

Электромобили становятся все популярней и за счет этого растет спрос и на литий-ионные аккумуляторы. Однако, согласно прогнозам К 2025 году заводы по производству аккумуляторов по всему миру будут производить в 5 раз больше элементов, чем необходимо для удовлетворения спроса на электромобили и аккумуляторные системы хранения. Китай сталкивается с наибольшим избытком мощностей аккумуляторных элементов. Они собираются превысить спрос на 400% за десятилетие. 

Это хорошая новость для автопроизводителей и покупателей.

Так, согласно анализу Bloomberg электромобили дальнего радиуса действия уже стоят меньше,чем средний новый автомобиль в США, а в ближайшем будущем каждый второй производимый автомобиль будет электромобилем. На примере США мы видим, что общество постепенно отказывается от классических автомобилей, делая электромобили более доступными. Нет сомнений, что широкая популярность электромобилей со временем дойдет и до России, пусть и не так стремительно.
Однако в этом направлении уже делаются шаги. Так, АвтоВАЗ представил электрическую Ниву , а  компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» анонсировала производство отечественного гибридного автомобиля.

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