Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" отметил первый юбилей компании – свое 10-летие

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» в торжественной обстановке отметил первый юбилей компании – свое 10-летие. В большом концертном зале собрались сотрудники предприятия, люди, которые стояли у истоков, друзья и партнеры Завода, а также официальные лица – представители органов власти и общественных организаций.

В течение нескольких часов на сцене динамично сменялись поздравления и подарки, танцевальные номера и награждение работников, вручение благодарностей партнерам и видеопоздравления от тех, кто не смог приехать лично. Зрители смогли поучаствовать в розыгрыше призов, увидеть видеоролики о Заводе, лазерное шоу и выступление популярной певицы Акулы. А завершился торжественный прием фуршетом и фотографированием в специально оформленной к 10-летию фотозоне.

По земным меркам 10 лет – срок небольшой, но для Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» – целая жизнь. За эти годы было все: взлеты и неудачи, становление и сплочение коллектива, определение дальнейшего пути развития и четкое следование намеченным целям. Впереди – дальнейшая модернизация и расширение производства, разработка и выпуск новых видов кабеля, завоевание еще не завоеванных рынков сбыта, грандиозные проекты (многие из которых уже реализуются) и даже создание нового сегмента рынка кабельной продукции.

Так что нас ждет большая работа и коллектив Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» к этому готов!

С юбилеем, наш Завод!