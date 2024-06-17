ПОЛИКАБ 2024: полимеры в кабельной и проволочной промышленности

26 июня 2024 года состоится международная онлайн-конференция «Поликаб» с участием ведущих специалистов отрасли. Программа будет посвящена полимерам в кабельной промышленности, современным материалам и технологиям. Конференция включит доклады представителей таких компаний, как «НПП МЕТРОМАТИКА», ГК «ЭНЕРГОСИЛА», «Завод Москабель», СИМ и другие. Организаторами выступят «Пластикс» и «Экструзия и рециклинг». Мероприятие пройдет при поддержке международной специализированной выставки проволочной и кабельной промышленностей WIRE.

В прошлом сезоне «Поликаб» собрала около 120 уникальных участников из более чем 90 компаний. В этом году ожидается не менее насыщенная программа. Если Вы желаете выступить на мероприятии, то на текущий момент присутствуют свободные слоты. В случае, если тема окажется особенно актуальной, возможно бесплатное участие. Мероприятие бесплатно для слушателей.

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