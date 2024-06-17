В Петербурге в сентябре запустят производство новой модели лифта

Производство новой модели лифта будет запущено на заводе "Метеор лифт" (входит в холдинг S8 Capital) в Петербурге в сентябре 2024 года. Об этом сообщила ТАСС директор по корпоративным коммуникациям и PR Meteor Lift Елена Луговая во время торжественной церемонии выпуска 100-тысячного лифта на предприятии.

"В рамках программы импортозамещения компания поставила цель создать полностью российский продукт. В мае модель прошла успешные испытания. Мы готовимся к серийному производству, которое должно начаться в сентябре этого года. Первоочередная задача - выпускать в месяц в среднем 100 штук до конца года", - сказала она.

Это первая модель лифта, которая создана без участия американской компании Otis Worldwide Corporation. Максимальная скорость лифта увеличена с 1,6 до 1,75 м/c, максимальная высота подъема - с 90 до 100 метров, а максимальная этажность - с 30 до 35 этажей.

В пятницу на заводе "Метеор лифт" выпустили юбилейный лифт. Это 100-тысячный лифт с момента основания предприятия в 1991 году.

О компании

Компания "Метеор лифт" (ранее - Otis) производит и осуществляет монтаж, техническое обслуживание и ремонт лифтов в России. В марте 2022 года компания Otis заявила о приостановке инвестиций в РФ. Тогда сообщалось, что в связи с ситуацией на Украине и сбоями в поставках Otis не будет принимать новые заказы на лифты и эскалаторы в России. При этом производитель сообщал о намерении продолжать выполнять существующие договоренности и по мере возможности, соблюдая санкции, предоставлять услуги по техническому обслуживанию необходимого оборудования. У Otis в России два завода - в Щербинке и Петербурге. В июле 2022 года многопрофильный холдинг S8 Capital приобрел все активы американской Otis Elevator Company в России. 23 декабря 2022 года юридическое название компании ООО "Отис лифт" было изменено на ООО "Метеор лифт".