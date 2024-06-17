В Петербурге в сентябре запустят производство новой модели лифта

2 часа назад
154
Время чтения ≈ 4 минуты
Источник:
ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям

Производство новой модели лифта будет запущено на заводе "Метеор лифт" (входит в холдинг S8 Capital) в Петербурге в сентябре 2024 года. Об этом сообщила ТАСС директор по корпоративным коммуникациям и PR Meteor Lift Елена Луговая во время торжественной церемонии выпуска 100-тысячного лифта на предприятии.

"В рамках программы импортозамещения компания поставила цель создать полностью российский продукт. В мае модель прошла успешные испытания. Мы готовимся к серийному производству, которое должно начаться в сентябре этого года. Первоочередная задача - выпускать в месяц в среднем 100 штук до конца года", - сказала она.

Это первая модель лифта, которая создана без участия американской компании Otis Worldwide Corporation. Максимальная скорость лифта увеличена с 1,6 до 1,75 м/c, максимальная высота подъема - с 90 до 100 метров, а максимальная этажность - с 30 до 35 этажей.

В пятницу на заводе "Метеор лифт" выпустили юбилейный лифт. Это 100-тысячный лифт с момента основания предприятия в 1991 году.

О компании

Компания "Метеор лифт" (ранее - Otis) производит и осуществляет монтаж, техническое обслуживание и ремонт лифтов в России. В марте 2022 года компания Otis заявила о приостановке инвестиций в РФ. Тогда сообщалось, что в связи с ситуацией на Украине и сбоями в поставках Otis не будет принимать новые заказы на лифты и эскалаторы в России. При этом производитель сообщал о намерении продолжать выполнять существующие договоренности и по мере возможности, соблюдая санкции, предоставлять услуги по техническому обслуживанию необходимого оборудования. У Otis в России два завода - в Щербинке и Петербурге. В июле 2022 года многопрофильный холдинг S8 Capital приобрел все активы американской Otis Elevator Company в России. 23 декабря 2022 года юридическое название компании ООО "Отис лифт" было изменено на ООО "Метеор лифт".

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться
К 2025 году мир ждет перенасыщение аккумуляторами более чем в 5 раз
час назад
Согласно исследованию Bloomberg, переизбыток аккумуляторов произойдет в связи с трендом перехода на электромобили и строительством новых заводов для производства батарей по всему миру.  Электромобили становятся все популярней и за счет этого растет спрос и на литий-ионные аккумуляторы. Однако, согласно прогнозам К 2025 году заводы по производству аккумуляторов по всему миру будут производи...
Бережливое производство: как технология помогает повысить производительность столичных предприятий
14 июн. 2024, 12:30:10
К началу 2024 года число столичных промышленных предприятий превысило 4,2 тысячи, каждое третье – высокотехнологичное. Потребность в адаптации к постоянным изменениям и устойчивому развитию приводят к внедрению на московских площадках технологии бережливого производства. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав О...
Глава Nokia продемонстрировал первый в мире телефонный звонок с эффектом "полного погружения"
14 июн. 2024, 10:12:09
Генеральный директор компании Nokia Пекка Лундмарк совершил первый в мире телефонный звонок с использованием технологии «иммерсивного аудио и видео». При звонке по мобильному телефону аудио обычно является монофоническим, а значит «плоским» и менее детальным. Благодаря новой технологии появится пространственное звучание, создавая впечатление, что собеседники находятся ря...
На заводе «Кристалл» освоили производство полых проводников из высокочистой бескислородной меди
13 июн. 2024, 17:45:08
На заводе «Кристалл» освоили производство полых проводников из высокочистой бескислородной меди. Сегодня прошла презентация продукции.   «Кристалл» – единственное предприятие в России, на котором производят такие проводники. Завод способен выдавать до 150 тонн продукции в месяц – это полностью покрывает потребность российского рынка!     Полые...
В России появится первый отечественный гибридный автомобиль.
13 июн. 2024, 15:57:24
Компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус», разрабатывающая отечественные электромобили, анонсировала производство первого гибридного автомобиля в России. Он будет собран на базе УАЗ «Профи». Разработку гибридной силовой установки планируют завершить в 2024 году, а для продажи гибридный автомобиль появится предположительно в 2025-2026 году. Гибридный автомобиль пред...
Трансформаторы для РУСЭЛ успешно прошли испытания
13 июн. 2024, 15:44:33
Директор по тендерингу холдинга «Русская электротехника» (РУСЭЛ) Сергей Смирнов и директор ЦУП ЧЭАЗ (входит в РУСЭЛ) Олег Еремин посетили Уфимский трансформаторный завод. Там состоялись испытания двух трансформаторов ТРДН-25000/110, предназначенные для подстанции 110 кВ «Железный Кряж». Апробация оборудования прошла успешно. ПС «Железный Кряж» будет обеспечив...
"Росэлектроника" разработала самый миниатюрный компьютер на базе Эльбруса
13 июн. 2024, 09:45:11
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал новый одноплатный компьютер на базе двухъядерного процессора Эльбрус-2С3. Размеры устройства составляют всего 95 на 95 мм. В настоящее время это самое миниатюрное решение на базе процессора данного типа. Оригинальная российская архитектура Эльбрус-2С3 позволяет использовать его на объектах с повышенными требованиями к информацион...
"Росэлектроника" запатентовала уникальный клей для электроники класса military
11 июн. 2024, 14:15:14
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал не имеющий российских аналогов клей для монтажа микросборок и сложных блоков радиоэлектронной аппаратуры. Он обладает высокой электро- и теплопроводностью и позволит отказаться от закупки японских материалов. Новинка уже проходит госиспытания. Токопроводящие клеи применяются для обеспечения надежных электрических контактов в к...
"Газпром нефть" завершила отраслевые испытания первого российского комплекса оборудования для гидроразрыва пласта
11 июн. 2024, 09:30:23
«Газпром нефть» совместно с партнерами успешно завершила единые отраслевые испытания первого отечественного флота для гидравлического разрыва пласта (ГРП) – главного метода повышения нефтеотдачи, без которого невозможна разработка большинства месторождений. Перед тестированием отечественного флота ГРП в полевых условиях Институт нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) ра...
"Росэлектроника" запустила производство сверхминиатюрных светодиодных ламп
07 июн. 2024, 12:15:18
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех запустил серийное производство сверхминиатюрных светодиодных ламп. Они предназначены для индикации и подсветки аппаратуры на кораблях, в автомобилях, на борту самолетов и вертолетов. Благодаря инновационным материалам лампы устойчивы к механическим воздействиям, высокой влажности, соляному туману и экстремальным температурам.   Сверх...
АвтоВАЗ представил электрическую "Ниву"
05 июн. 2024, 17:00:17
АвтоВАЗ представил прототип внедорожника Lada e-Niva Travel с электрической силовой установкой. Об этом сообщает корреспондент «Автопилота» с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Lada e-Niva Travel представлена в статусе концепт-кара. По словам представителя АвтоВАЗа, у внедорожника сохранена раздаточная коробка, понижающий ряд и...
"Росэлектроника" импортозаместила СВЧ-комплектующие для радаров
05 июн. 2024, 11:15:08
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал линейку СВЧ-модулей для радиоэлектронной аппаратуры наземного базирования. Устройства существенно дешевле зарубежных комплектующих и позволят заменить американские, немецкие и французские аналоги.   Линейка СВЧ-модулей разработана входящим в «Росэлектронику» Специальным конструкторским бюро по релейной техники....
В Росатоме разработали инновационную технологию для переработки облученного ядерного топлива
04 июн. 2024, 13:14:43
Ученые Топливного дивизиона и Проектного направления «Прорыв» Госкорпорации «Росатом» разработали инновационную технологию очистки и выделения ядерных материалов из облученного ядерного топлива (ОЯТ). Новая технология кристаллизационного аффинажа будет реализована на Модуле переработки облученного уран-плутониевого СНУП-топлива в составе Опытно-демонстрационного энергокомпл...
"Росэлектроника" разработала маршрутизаторы для банкоматов
04 июн. 2024, 11:00:17
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех выводит на рынок обновленные сервисные маршрутизаторы с функционалом для банковского сектора. Благодаря специальным протоколам передачи данных с поддержкой шифрованных туннелей, оборудование может использоваться в качестве устройств связи банкоматов по проводной или беспроводной сети.   Сервисный маршрутизатор – это телекоммуни...
Проект Белоярской АЭС в области замкнутого топливного цикла получил награду международной премии "Хрустальный компас"
03 июн. 2024, 17:45:15
Росатом создает новую технологическую платформу для развертывания атомной энергетики будущего. Белоярская АЭС (филиал Концерна «Росэнергоатом», Электроэнергетический дивион Росатома) получила награду в категории «Лучший экологический проект промышленных предприятий» за важнейший вклад в безопасную эксплуатацию энергоблока на МОКС-топливе, а именно, - за переход на полную...
В России разработан инновационный биметаллический контактный рельс для метро
03 июн. 2024, 13:15:14
Компания «ПК ТИТАЛИТ» разработала биметаллический (из стали и алюминия) контактный рельс для метро. Первый трехмесячный цикл его испытаний завершается в Московском метро, рассказали «Ленте.ру» в компании. Это новая для России технология, сейчас все отечественные метрополитены используют стальной контактный рельс, разработанный в первой половине 20 веке по европейской технол...
Компания:
ЗМИ "Сиблента"
"Таас-Юрях Нефтегазодобыча" дополнительно получит до 5 млн тонн нефти за счет внедрения уникальных технологий
30 мая 2024, 10:00:08
Специалисты «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (входит в нефтегазодобывающий блок НК «Роснефть») и корпоративного научного института в Тюмени приступили к внедрению уникальных технологических решений, которые позволят дополнительно добыть до 5 миллионов тонн за 20 лет из нефтяных оторочек на Среднеботуобинском месторождении. Значительная часть запасов нефтепромысла относится к...
Разработка "Росэлектроники" обеспечит устойчивую проводную связь воинских подразделений
30 мая 2024, 09:30:22
 Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех завершил разработку нового полевого коммутатора «ПОЛЕ-МБШ». Устройство может работать в экстремальных климатических условиях и весит всего 7 кг, что в три раза меньше существующих аналогов. Оборудование предназначено для обеспечения ручной телефонной связи с абонентами в полевых условиях, а также в составе узлов связи кома...
"Росэлектроника" впервые показала мобильный пункт управления беспилотниками для спасателей
29 мая 2024, 13:00:28
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех впервые представил на выставке «Комплексная безопасность» мобильный пункт управления беспилотными авиационными системами для проведения спасательных операций. Новый комплекс позволяет оперативно развернуть в полевых условиях точку для работы с БПЛА.   С помощью дрона операторы могут в режиме реального времени получать инф...
"Росэлектроника" представляет новейшее телекоммуникационное оборудование для спасателей
29 мая 2024, 11:00:00
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представляет мобильные узлы связи и комплексы оповещения, а также аппаратуру профессиональной цифровой радиосвязи на выставке «Комплексная безопасность». Оборудование позволяет оперативно организовать надежную и стабильную связь в полевых условиях, в том числе – во время чрезвычайных ситуаций. Техника успешно поставляется...