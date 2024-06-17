Завод СПЕЦКАБЕЛЬ презентует в Кронштадте экранированные кабели СПЕЦЛАН

Продолжаем рассказывать обо всех этапах производства на Кабельном Заводе «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ». Мы уже показали, как отливаются медные анодные пластины в роторной печи. Далее они «переезжают» в электролизный цех, где из них получаются чистые медные катоды марки М00К. Они предназначены для изготовления электротехнической шины высшего качества и медного кабеля. Но прежде, чем с...