"Камскому кабелю" – 67 лет!

Ровно 67 лет назад, 17 июня 1957 года, была выпущена первая продукция марки «Камкабель»: 12 километров алюминиевого неизолированного провода А-35 были направлены на строительство крупнейшей в мире Куйбышевской ГЭС.

Сегодня, спустя годы, завод уверенно сохраняет позиции одного из лидеров отрасли. Имя «Камского кабеля» знают в десятках стран мира, оно является гарантией качества. Продукция предприятия находят свое применение в космосе, под землей, на суше и на море.

Богатая история «Камского кабеля» неразрывно связана с историей Перми. Завод славится многочисленными трудовыми династиями и собственными уникальными секретами мастерства. Именно благодаря своим сотрудникам «Камский кабель» занимает лидирующие позиции в кабельной отрасли и является одним из крупнейших производителей.