Развитие московских станков: разработка новых моделей и активное применение на столичных производствах

4 часа назад
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Источник:
ДИиПП
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В Москве работают десятки высокотехнологичных станкоинструментальных производств, которые выпускают устройства резки, гравировки, сварки, в том числе на лазерах собственного производства. Компании отвечают на запросы внутреннего и внешнего рынков – наращивают объемы производства и разрабатывают инновационные решения. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Сегодня станкоинструментальная промышленность Москвы – базовая фондообразующая отрасль, которая обеспечивает продукцией широкий спектр предприятий России. Сфера устойчиво развивается – по итогам прошлого года объем выручки московских предприятий вырос на 3,5 процента и составил 8,9 млрд рублей. Это стало возможным, в том числе, благодаря комфортному инвестиционному климату и развитому пулу инструментов поддержки предприятий», – отметил Владислав Овчинский.

Например, московская компания «Бивертех» завершила разработку нового высокоточного фрезерного станка с ЧПУ повышенной компактности. Он занимает не более одного квадратного метра, а масса не превышает тонны. Эти параметры создают возможность организации производства в помещениях непроизводственного типа, а также перемещения по узким коридорам и в грузовых лифтах. Станок обрабатывает сталь, алюминий и другие конструкционные материалы.

«Наш новый металлообрабатывающий станок – не только самое компактное, но и самое доступное устройство для единичного и мелкосерийного производства. Этого удалось достичь благодаря высокой серийности, которая помогла существенно сократить себестоимость. Цена модели в базовой конфигурации составляет всего два с половиной миллиона рублей», – рассказал технический директор компании Максим Бобрышев.

Компания находится в тесной кооперации с другими московскими предприятиями. Так, контрактный производственный кластер TEN group в полтора раза расширил парк фрезерных ЧПУ-станков дочерней компании TEN fab благодаря внедрению пятиосевых станков столичного бренда. Это позволит значительно увеличить производственные мощности предприятия.

Как отмечает генеральный директор контрактного производственного кластера Юрий Бочаров, увеличение парка фрезерных станков с ЧПУ было проведено с целью исключения перегрузки существующих мощностей завода. Отечественный поставщик был выбран для снижения зависимости компании от зарубежных производителей оборудования.

Москва – город с развитым производством. Здесь работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно в столице открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разнообразные товары и активно внедряют инновации.

Столица активно поддерживает московских промышленников, предоставляя более 20 антикризисных инструментов. Они помогают экономить собственные средства, но при этом модернизировать производство, например, расширять промплощадки и парк оборудования, а также развивать экспортную деятельность.

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ЗМИ "Сиблента"