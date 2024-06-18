СПЕЦКАБЕЛЬ выпускает кабели для нового флота России

18 июн. 2024, 18:00:15
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Источник:
Кабельный завод Спецкабел...
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На конференции в Нижнем Новгороде представлены решения СПЕЦКАБЕЛЯ для судостроительной отрасли.

Кабельный завод «Спецкабель», российский производитель кабельной продукции, активно участвует в развитии отечественного судостроения. Недавно специалисты «Спецкабеля» представили решения на отраслевой конференции «СудостроениеRu», которая прошла 13-14 июня в Нижнем Новгороде.

На конференции столичный завод продемонстрировал кабельную продукцию, разработанную для использования на кораблях. Акцент сделан на импортозамещающих решениях, которые снизят зависимость российской судостроительной отрасли от зарубежных поставщиков.

Среди представленных продуктов: интерфейсные кабели для АСУТП, радиочастотные кабели, огнестойкие кабели, кабели для локальных компьютерных сетей, а также силовые кабели для замены продукции финской компании Helkama. Это важный шаг в направлении полного импортозамещения в судостроении.

Преимущества судовых кабелей «Спецкабель»:

  • Широкая номенклатура для выбора кабеля под разные задачи и условия.
  • Высокое качество, подтвержденное сертификатами и испытаниями.
  • Соответствие требованиям, включая нормы и стандарты, действующие в судостроении.
  • Длинные сроки эксплуатации и гарантия качества.

На конференции также обсуждались вопросы развития российского судостроения, включая масштабы обновления российского флота, меры государственной поддержки отрасли, цифровой потенциал судостроительных и судоремонтных предприятий. Участие «Спецкабеля» в этом мероприятии продемонстрировало готовность завода к участию в развитии судостроения России.

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