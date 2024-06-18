Системный оператор к 1 августа представит Министерству энергетики Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года

К настоящему времени в рамках разработки Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года специалистами Системного оператора выполнен тестовый расчет рациональной структуры генерирующих мощностей и представлен на совещании в Минэнерго.

Генсхема как основополагающий документ новой введенной в 2023 году централизованной системы планирования перспективного развития отрасли будет представлена в Минэнерго к 1 августа 2024 года. С 20 августа начнется общественное обсуждение проекта документа.

О текущем статусе разработки Генеральной схемы руководители Системного оператора доложили на совещании в Минэнерго под председательством заместителя министра энергетики РФ Павла Сниккарса при участии Минэкономразвития, Минвостокразвития и Федеральной антимонопольной службы, а также представителей крупнейших генерирующих и энергосбытовых компаний, профильных ассоциаций и научного сообщества.

В докладе директор по развитию ЕЭС – руководитель дирекции Системного оператора Денис Пилениекс подчеркнул, что подготовка Генеральной схемы находится на завершающей стадии. Выполненный Системным оператором тестовый расчет рациональной перспективной структуры генерирующих мощностей подразумевает увеличение производства электроэнергии в ЕЭС России до 2042 года, а движение в рамках стратегии низкоуглеродного развития приведет к изменению структуры генерации.

Расчет произведен на базе поступившей от субъектов отрасли информации, отчетных статистических данных, нормативно-справочной информации и информационно-аналитических материалов отечественных и зарубежных компаний. Он включает в себя предварительные планы по развитию каждого типа генерации: тепловой, атомной, гидро-, а также генерации на основе возобновляемых источников энергии.

«Ключевой принцип при формировании Генеральной схемы размещения энергообъектов – предотвращение диспропорций производства и потребления электроэнергии и минимизация риска неоправданного вложения средств в избыточное развитие сетевой инфраструктуры при соблюдении установленных параметров надежности энергосистемы и энергоснабжения потребителей. Работа ведется в четком соответствии с установленными сроками. Накопленный практический опыт в сфере перспективного планирования и уникальные компетенции Системного оператора, а также отлаженное конструктивное взаимодействие с регулирующими органами и субъектами отрасли позволит создать сбалансированный, стратегически выверенный документ, позволяющий объединить потребности экономики, запросы потребителей и логику развития энергосистемы», – заявил Денис Пилениекс.

Тестовый расчет выполнен в соответствии с Методическими указаниями по проектированию развития энергосистем и с учетом разработанных во взаимодействии с Минэнерго РФ ключевых технико-экономические показателей и ограничений, а также сформированного АО «СО ЕЭС» и утвержденного Правительственной комиссией по вопросам развития энергетики проекта прогноза долгосрочного спроса на электроэнергию и мощность.

Денис Пилениекс подчеркнул, что основное направление развития тепловой генерации – технологическое обновление с сохранением мощности действующих объектов, в первую очередь тепловых электростанций. Развитие ТЭС планируется точечно, в районах с локальными дефицитами мощности. Итоговые объемы развития ТЭС будут определены по результатам расчетов балансовой надежности.

В числе актуальных задач директор по развитию ЕЭС назвал решение вопроса приоритизации проектов строительства атомных электростанций в ОЭС Сибири и определения перечня приоритетных проектов ГЭС и ГАЭС для включения в Генсхему, включая противопаводковые ГЭС.

20 августа отдельные разделы Генсхемы планируется представить на рассмотрение ФАС России и вынести документ на общественное обсуждение.

О Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики

Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики – основополагающий документ новой централизованной системы планирования перспективного развития отрасли, введенной в 2023 году. Согласно требованиям федерального законодательства функции ключевого центра компетенций в этой сфере выполняет Системный оператор.

Генеральная схема разрабатывается в соответствии с утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.12.2022 № 2556 Правилами разработки и утверждения документов перспективного развития электроэнергетики на 18-тилетний период во взаимодействии с Минэнерго и субъектами отрасли.

Базовая задача документа – предотвращение прогнозируемых на долгосрочный период дефицитов электроэнергии при обеспечении установленных параметров балансовой надежности и формирование рациональной основной структуры мощностей ЕЭС России. Согласно утвержденным срокам реализации, Генсхема до 2042 года должна быть утверждена Правительством РФ до 1 декабря.