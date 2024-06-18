В 2025 году на Мане планируют построить экоотель

Корпорация развития Енисейской Сибири и ООО «Оверон» подписали соглашение о сопровождении инвестиционного проекта по строительству экоотеля «5 элемент» в Березовском районе Красноярского края на берегу реки Мана. Совокупный объём инвестиций составляет 108 млн рублей, в рамках реализации проекта создаётся 20 рабочих мест. Срок реализации проекта – 2024-2025 гг.

По словам директора ООО «Оверон» Людмилы Алексеевской, в рамках реализации проекта предусмотрено строительство 36 модульных домиков, оборудованных ванными комнатами; на прилегающих территориях будут расположены мангальные зоны. Также для отдыхающих на территории экоотеля построят детскую площадку; баню на берегу Маны; организуют точки питания; прокат спортивного инвентаря и оборудования, в том числе SUP-бордов и моторных лодок; прогулки на комфортабельных моторных лодках по Мане.

«Будет организован комфортный отель для семейного отдыха и досуга в окружении природы, в котором гости смогут наслаждаться чистым таежным воздухом. На территории отеля также будут организованы пешие туристические прогулки, что позволит отдыхающим посетить места силы Сибири. Мы стремимся организовать отдых, который будет способствовать формированию ценностей здорового образа жизни», – рассказала Людмила Алексеевская.

ООО «Оверон» основано в 2013 году. Основным видом деятельности компании являются услуги по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах.