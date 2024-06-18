В России восстановили компетенции по разделению РЗМ

В России запущено опытное производство по разделению редкоземельных металлов (РЗМ) из коллективного концентрата. Как рассказал ТАСС генеральный директор АО "Русредмет" (Ленинградская область) Андрей Нечаев, технология разделения и опытное производство разработаны по заказу горнорудного дивизиона Росатома.

"Мы восстановили практические компетенции, утерянные после распада СССР. Горнорудный дивизион Росатома добывает лопаритовую руду и обогащает ее на Ловозерском ГОКе в Мурманской области, затем лопаритовый концентрат отправляется в Соликамск, где на ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, предприятие Росатома) из концентрата выделяются ниобий, тантал и титан, а другие значимые редкоземельные металлы (лантаноиды) остаются в составе коллективного концентрата. До последнего времени этот концентрат отправляли за рубеж, так как после развала СССР производства и технологии по разделению РЗМ остались за пределами России", - рассказал Нечаев, подчеркнув, что получение собственной технологии разделения является стратегически важным для российской промышленности.

По его словам, на площадке "Русредмета" запущена опытная разделительная линия, на которой апробирована вся технология и которая в ближайшем будущем будет масштабирована на СМЗ. Разработанная специалистами компании технология позволяет повышать глубину переработки исходного лопаритового сырья и получать индивидуальные оксиды легкой группы - лантан, церий, празеодим, неодим, которые находят точечное применение в высокотехнологичной промышленности.

"Это пилотная модель завода со всеми переделами, которые будут в будущем промышленном объекте. Опытная линия позволяет производить до 1,5 т оксидов индивидуальных РЗМ в год", - отметил Андрей Нечаев.

Кроме того, проходит апробирование экстракционная ячейка, собранная уже в реальном масштабе. На СМЗ будет установлено 600 таких ячеек.

Сроки запуска новой продукции

Как рассказал ранее ТАСС генеральный директор СМЗ Руслан Димухамедов, планируется, что новое разделительное производство на площадке Соликамского завода выпустит первую продукцию уже в начале 2027 году, а объем выпуска составит 2 500 тонн РЗМ ежегодно. Ключевым потребителем этой продукции станет компания "Русатом металлтех" (интегратор Росатома по металлургическому направлению), которая строит в городе Глазов (Удмуртия) первый в РФ крупнотоннажный завод постоянных редкоземельных магнитов.

По словам Андрея Нечаева, технология позволяет получать продукт любой чистоты. Что касается стоимости, то и здесь российское производство сможет конкурировать на мировом рынке.

"В мировой практике принято считать допустимым стоимость получения оксида индивидуального РЗМ в интервале от $4 до $6-7 за кг конечного продукта. По оценкам коллег - мы в этом интервале. Речь, конечно, не об опытном, а о промышленном производстве", - отметил он. При этом Нечаев подчеркнул, что сегодня ценообразование на оксиды индивидуальных РЗМ трудно назвать рыночным: "До недавнего времени более 90% мировых РЗМ поставлял Китай. И сегодня Поднебесная диктует мировому рынку цены, которые зачастую определяются исключительно их желанием сохранить фактическую монополию на этом рынке".

Следующий этап, к работам над которым приступили в "Русредмет", - разработка технологии выделения из коллективного лопаритового концентрата индивидуальных РЗМ среднетяжелой группы - европия, гадолиния, самария, которые также пользуются спросом в высокотехнологичных производствах, в частности, для производства самарий-кобальтовых магнитов, стабильно работающих при высоких температурах.